Rafael Dudamel señala a Pablo Peirano por los incidentes: “Es una vergüenza”

El Cali-Bucaramanga terminó antes de tiempo por invasión de campo. Dudamel cuestionó a Peirano y el DT de Bucaramanga entregó su versión.

Rafael Dudamel, crítico con Pablo Peirano | VizzorImage.

Otro episodio reprochable se presentó en el fútbol profesional colombiano. El empate 1-1 entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga en Palmaseca terminó marcado por los incidentes que se presentaron en los minutos finales, con invasión de campo, enfrentamientos entre integrantes de ambos equipos y la intervención de las autoridades.

El compromiso tuvo que finalizar antes de tiempo, pues cuando faltaban aproximadamente dos minutos para completar el partido se presentaron nuevos ingresos de aficionados al terreno de juego. La situación generó tensión entre los futbolistas y los cuerpos técnicos, mientras las autoridades intentaban controlar lo ocurrido.

Pablo Peirano terminó expulsado tras ingresar al campo

Uno de los protagonistas de la polémica fue Pablo Peirano, entrenador de Atlético Bucaramanga, quien ingresó al terreno de juego para reclamarle al árbitro. El técnico terminó viendo la tarjeta roja y, posteriormente, se produjeron empujones y cruces entre jugadores de ambas instituciones.

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Tras el encuentro, Rafael Dudamel, entrenador del Deportivo Cali, cuestionó duramente el comportamiento de su colega. El venezolano aseguró que Peirano no solo ingresó al campo, sino que previamente habría pateado un balón para evitar la reanudación del juego y posteriormente se dirigió hacia la mitad de la cancha.

Dudamel también señaló que el entrenador uruguayo habría tenido un enfrentamiento con Keimer Sandoval y consideró que su actuación terminó aumentando la tensión que ya existía en el estadio. El técnico del Cali reconoció que el ambiente en las tribunas era complicado por el resultado, pero cuestionó que la situación terminara trasladándose al terreno de juego.

Bucaramanga entregó otra versión de lo ocurrido

Desde el lado del Atlético Bucaramanga, Javier Tetes, asistente técnico de Peirano, explicó que la presencia del entrenador en la cancha tuvo como objetivo proteger a sus jugadores. Debido a la expulsión, Peirano no pudo asistir a la conferencia de prensa posterior al partido.

Tetes sostuvo que la invasión de campo ya se había presentado anteriormente y cuestionó que el compromiso hubiera continuado en esas condiciones. Según su versión, había aficionados dentro del terreno, una persona enfrentándose con la Policía cerca del banco del Bucaramanga y una puerta abierta por la que continuaron ingresando hinchas.

El asistente del conjunto santandereano insistió en que no se debe normalizar la violencia ni la presencia de aficionados dentro del campo. Mientras tanto, el empate dejó una escena lamentable en Palmaseca y volvió a poner sobre la mesa la problemática de la seguridad en los escenarios del fútbol colombiano.

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