Infonavit 2026: Así puedes solicitar la devolución de pagos en exceso en septiembre

El saldo a favor aparece cuando el Infonavit identifica que se hicieron pagos por una cantidad superior a la necesaria para liquidar la deuda.

Ya puedes consultar si tienes saldo a favor | Claro Sports

Miles de trabajadores en México que ya terminaron de pagar su crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pueden tener dinero pendiente de recuperar. Esto ocurre cuando, después de liquidar por completo el financiamiento, todavía se registran descuentos de nómina, depósitos duplicados u otros pagos adicionales. De cara a septiembre de 2026, los acreditados pueden consultar si tienen un saldo a favor y, en caso de que exista, solicitar su devolución por los canales oficiales del instituto.

¿Quiénes tienen saldo a favor en el Infonavit?

Haber terminado de pagar un crédito no significa que automáticamente exista dinero por recuperar. El saldo a favor aparece cuando el Infonavit identifica que se hicieron pagos por una cantidad superior a la necesaria para liquidar la deuda. Para saber si existe un remanente, el acreditado debe revisar que su financiamiento aparezca como “Liquidado” y verificar el apartado correspondiente a “Pagos en exceso” dentro de Mi Cuenta Infonavit.

Una de las situaciones que puede provocar estos excedentes ocurre cuando el trabajador termina de pagar su vivienda, pero continúan las retenciones relacionadas con el crédito. Por esta razón, el Infonavit señala que quienes mantienen una relación laboral deben obtener el Aviso de Suspensión de Descuentos y entregarlo a su patrón para detener las retenciones correspondientes al financiamiento ya liquidado.

También pueden presentarse cantidades a favor cuando durante la etapa final del financiamiento se realizan depósitos adicionales o duplicados. Lo importante es comprobar primero la información que aparece en el estado del crédito, ya que el monto disponible para devolución depende de los movimientos registrados por el instituto y no simplemente de haber terminado de pagar la vivienda.

Infonavit 2026: ¿Qué son los pagos en exceso y cómo tramitar su devolución?

Los pagos en exceso son cantidades que quedaron registradas por encima del monto necesario para cubrir el crédito. El primer paso para recuperarlas es ingresar a Mi Cuenta Infonavit y dirigirse a “Mi Crédito”. En “Saldos y Movimientos” se puede confirmar que el financiamiento esté liquidado y revisar si existe un saldo a favor; cuando lo haya, el proceso de devolución está disponible en el apartado “Pagos en Exceso”.

Si el titular cuenta con e.firma vigente del Servicio de Administración Tributaria (SAT), puede realizar la solicitud mediante Mi Cuenta Infonavit sin acudir a una oficina. El instituto señala que debe tener a la mano un estado de cuenta bancario a su nombre, ya que necesitará proporcionar los 18 dígitos de su CLABE interbancaria para recibir el depósito correspondiente.

Quienes no tengan e.firma también pueden recuperar el dinero. En estos casos deben comunicarse a Infonatel, al 55 9171 5050 desde la Ciudad de México o al 800 008 3900 desde cualquier parte del país, para solicitar una cita en el Centro de Servicio Infonavit (CESI) más cercano. El día de la cita deberán presentar una identificación oficial vigente y un estado de cuenta bancario a nombre del titular, con CLABE de 18 dígitos y una antigüedad no mayor a dos meses.

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Después de terminar de pagar el crédito, también es importante completar otros procedimientos administrativos. Si el acreditado continúa trabajando, debe descargar el Aviso de Suspensión de Descuentos desde Mi Cuenta Infonavit y entregarlo a su patrón. Además, puede generar la Carta de Instrucción de Cancelación de Hipoteca, documento con el que se inicia la liberación del gravamen ante una notaría pública o el Registro Público de la Propiedad, según las disposiciones de cada entidad.

La devolución de pagos en exceso es un trámite gratuito, por lo que no es necesario contratar gestores, intermediarios o despachos para realizarlo. Antes de entregar documentos o información bancaria, los trabajadores deben utilizar únicamente Mi Cuenta Infonavit, Infonatel o los Centros de Servicio del instituto. Revisar el estado del crédito después de liquidarlo también permite detectar a tiempo descuentos adicionales y comenzar el proceso para recuperar el dinero que corresponda.

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