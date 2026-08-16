Solari asegura que Pumas esta en deuda: “Hay que encontrar las variantes para ser un equipo que saca los tres puntos”

El timonel argentino reconoció que enfrentó a un Querétaro complicado, además de que le faltó lucidez a su equipo

Pumas desaprovechó la posibilidad de quedarse con los tres puntos en casa tras empatar 0-0 frente a los Gallos Blancos de Querétaro. El resultado llevó al técnico Esteban Solari a reconocer que su equipo aún tiene aspectos por ajustar para encontrar el funcionamiento que busca en el Apertura 2026.

“Nos tocó competir hoy contra un equipo ordenado, duro, que defiende bien, y a nosotros nos faltó lucidez para definir las jugadas. Tenemos que encontrar las variantes necesarias para poder ser un equipo que en casa saca los tres puntos. Desde ese lugar estamos en deuda con la afición y con nosotros mismos”, mencionó.

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Sobre la incorporación de un nuevo refuerzo que pueda suplir la lesión de Sebastián Córdova, Solari reconoció que será una tarea complicada debido a la calidad del futbolista que buscan encontrar en el mercado.

“Hemos incorporado jugadores que están libres, pero siempre pensando en tratar de fortalecer al equipo. Tenemos siempre en la cabeza incorporar a un jugador que lo pueda reemplazar (Córdova), pero no es sencillo encontrar un jugador de esa calidad en el mercado mexicano y a la altura en la que estamos”, dijo.

Finalmente, Esteban Solari reiteró que los universitarios deberán mejorar para continuar avanzando en el Apertura 2026.

“Obviamente hay que mejorar, porque para ser un equipo ofensivo hay que arriesgar más y después empiezan a llegar las ocasiones de gol. Uno tiene que ser más quirúrgico, llegar y meterla, definir más rápido. Creo que hay que tener lucidez y calidad”.

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