Larcamón asegura que el empate en el Clásico Joven fue justo y que la Liguilla es lo más importante

El estratega argentino de Cruz Azul reveló que la lesión no de Nico Ibáñez ante el América no es de gravedad como en un inicio se pensó

Nicolás Larcamón confesó que el Clásico Joven no fue espectacular | Imago7

Cruz Azul empató 1-1 ante América en el Estadio Azteca en duelo correspondiente a la jornada 14 del Clausura 2026, en un partido que dejó reacciones del técnico Nicolás Larcamón. El entrenador señaló que el resultado fue justo, en un encuentro donde ambos equipos se neutralizaron durante varios lapsos del juego.

En conferencia de prensa, el técnico explicó que el desarrollo del partido no permitió que alguno de los dos conjuntos marcara diferencia. “El punto fue justo. Ningún equipo encontraba funcionamiento, se ajustaba para neutralizar”, expresó el técnico, quien también reconoció que el espectáculo no cumplió con la expectativa generada.

El estratega también habló sobre la exigencia del calendario y la importancia de cerrar el torneo de la mejor forma. “Hay que atacar con todo estas tres fechas hablando en el plano de liga local, sumar los nueve puntos para cerrar una vez más un campeonato arriba de 35 puntos”, indicó, al tiempo que insistió en que el objetivo principal es la fase final.

Larcamón fue claro al señalar que el enfoque del equipo no cambia pese a los resultados recientes. “Lo importante es la Liguilla”, afirmó, recordando que incluso durante una racha sin derrotas mantenía el mismo discurso sobre la prioridad del equipo en la temporada.

Nicolás Larcamón descarta una lesión de gravedad de Nico Ibáñez

El técnico de Cruz Azul también se refirió a la situación física de Nico Ibáñez, quien presentó molestias durante el encuentro ante Las Águilas, abandonando la cancha en la primera parte del Clásico Joven. Larcamón descartó que se trate de una lesión de gravedad, al señalar que el problema sería de tipo muscular.

“Respecto a Nico, aparentemente sería una lesión muscular en el gemelo… no es nada ligamentario ni tendinoso”, explicó el entrenador. El cuerpo técnico espera los estudios médicos para determinar el tiempo de recuperación, aunque adelantó que no se trata de una situación mayor.

En Cruz Azul ya piensan en el LAFC y sueñan con una noche magnífica

El siguiente reto para Cruz Azul será el duelo de vuelta ante LAFC en la Concachampions, donde buscarán revertir el marcador adverso. Larcamón pidió confianza en la capacidad del equipo para competir en casa, donde considera que pueden marcar diferencia.

“Hay que creer… tenemos que ir en una búsqueda muy ofensiva para encontrar ese primer gol”, mencionó. El entrenador destacó que jugar en territorio mexicano puede ser un factor a favor, al considerar que la localía puede influir en el desarrollo del partido.

Larcamón califica al Estadio Azteca como el mejor de México

Finalmente, Larcamón habló sobre el estado del Estadio Azteca, sede del encuentro ante América. El técnico destacó las condiciones del inmueble, al que calificó como el mejor del país por su infraestructura e historia.

“Está en excelentes condiciones y será un recinto espectacular para recibir la Copa del Mundo”, comentó. El entrenador también mencionó que aún se realizan trabajos en algunas áreas del estadio, en el marco de la preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

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