Para André Jardine, el empate ante Cruz Azul fue justo

El nivel mostrado por sus jugadores lo hacen comprender que el América aun tiene mucho que dar en este Clausura 2026

El brasileño espera poder recuperar a algunos jugadores lesionados | Imago7

El técnico del América, André Jardine, analizó el empate ante Cruz Azul de la jornada 14 del Clausura 2026, en un partido que se disputó con intensidad y donde ambos equipos tuvieron momentos de control. El entrenador señaló que el resultado reflejó lo ocurrido en el campo, al considerar que el desarrollo fue equilibrado en varios aspectos.

“Al final me parece un poco justo el empate, un clásico bastante parejo, equilibrado en prácticamente todos los estilos”, explicó el estratega, quien también lamentó el gol recibido antes del descanso. Jardine indicó que esa anotación condicionó el planteamiento que tenía previsto ajustar durante el entretiempo.

El entrenador detalló que el equipo tenía previsto realizar modificaciones, pero el tanto de Cruz Azul cambió el escenario. “Lo que más lamento es tomar el gol al final del primer tiempo… íbamos poder ajustar el equipo en el intervalo”, comentó, al referirse a una de las pocas llegadas claras del rival en esa primera parte.

Para la segunda mitad, Jardine consideró que el partido mantuvo la misma línea, con momentos repartidos para ambos equipos. Señaló que su equipo cerró mejor el encuentro, aunque reconoció que Cruz Azul tuvo tramos de dominio al inicio del complemento.

El duelo en el Azteca sirvió de poco a ambas escuadras | Imago7

El técnico también destacó la paridad en la competencia por el título en el torneo. “Hoy no hay ni un equipo favorito al título… es tratar de clasificar entre los ocho porque ahí es un torneo que empieza prácticamente del cero”, afirmó, al referirse al panorama del Clausura 2026, rumbo a la Liguilla..

Sobre el regreso al estadio y el apoyo de la afición, el timonel brasileño expresó su satisfacción por volver a jugar ante su público. “Yo tenía este sueño de poder regresar a este estadio, de ver otra vez nuestra gente llenando”, mencionó, al recordar el camino recorrido con el equipo en torneos anteriores.

El entrenador también resaltó el impacto que tuvo el entorno en el ánimo del grupo. “Siento que les dio una motivación a más… la cancha está muy buena”, explicó, al hablar sobre las condiciones del terreno de juego y su influencia en el desempeño.

Finalmente, Jardine se refirió a la semana que enfrenta el equipo, con la atención puesta en la Concachampions. “A partir de este momento es pensamiento total en Nashville… tratar de atingir este objetivo que es muy importante”, concluyó, al señalar que el siguiente paso es buscar el pase a la siguiente ronda del torneo internacional.

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