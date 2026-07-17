Tomorrowland 2026 en vivo: line up del festival de música electrónica en Bélgica y transmisión online

El festival belga abre su primer fin de semana con Martin Garrix, David Guetta, Calvin Harris y transmisión gratuita

Tomorrowland reúne más de 500 artistas en 16 escenarios | @tomorrowland

Tomorrowland 2026 inicia este viernes 17 de julio en el parque De Schorre de Boom, Bélgica, con una programación distribuida en 16 escenarios. La edición se celebrará durante los fines de semana del 17 al 19 y del 24 al 26 de julio, con más de 500 artistas de distintos géneros de música electrónica.

Para el público en México, la organización habilitó una cobertura gratuita mediante su página oficial, aplicación y One World Radio. La transmisión permitirá seguir actuaciones desde el Mainstage y Freedom, además de escuchar sets, entrevistas y conexiones desde otros escenarios del festival. Martin Garrix, David Guetta y Calvin Harris encabezarán el primer fin de semana, acompañados por The Chainsmokers, Alesso, Fisher, Dimitri Vegas & Like Mike y John Summit.

Tomorrowland 2026: ¿Cómo y dónde ver en vivo hoy 17 de julio el Día 1 del festival?

El Día 1 de Tomorrowland 2026 podrá verse gratuitamente en México a través del sitio oficial de Tomorrowland y su canal de YouTube. La señal de video se concentrará principalmente en los escenarios Mainstage y Freedom, mientras que la aplicación oficial permitirá consultar horarios, crear una agenda personalizada y recibir avisos antes de cada presentación.

La alternativa en audio será One World Radio, emisora oficial del evento, que transmitirá cada jornada desde las 12:00 hasta la 01:00 horas de Bélgica. En el centro de México, esta cobertura estará disponible aproximadamente de las 04:00 a las 17:00 horas, con actuaciones procedentes del Mainstage, Freedom, CORE, Atmosphere, Crystal Garden, Planaxis y The Great Library.

Horario y opciones para ver Tomorrowland 2026 desde México:

Fecha: viernes 17 de julio de 2026

viernes 17 de julio de 2026 Lugar: De Schorre, Boom, Bélgica

De Schorre, Boom, Bélgica Inicio del Mainstage: 06:05 horas, tiempo del centro de México

06:05 horas, tiempo del centro de México Transmisión en video: página y canal de YouTube de Tomorrowland

página y canal de YouTube de Tomorrowland Aplicación: Tomorrowland App

Tomorrowland App Radio online: One World Radio

One World Radio Costo: acceso gratuito a las transmisiones oficiales

El programa del Mainstage para este viernes comenzará con Vintage Culture a las 06:05 horas de México. Después aparecerán Disco Lines, Bassjackers, Henri PFR, NERVO, Marlon Hoffstadt y Novah. The Chainsmokers subirán a las 13:45, Sebastian Ingrosso a las 14:50 y Martin Garrix cerrará desde las 15:55 horas.

Line up del primer fin de semana de Tomorrowland 2026

La programación integral del primer fin de semana supera los 250 actos distribuidos en los diferentes escenarios. El calendario completo puede consultarse en la aplicación y en el sitio oficial; este es el programa del Mainstage, con los horarios convertidos al tiempo del centro de México.

Viernes 17 de julio

06:05 horas: Vintage Culture

Vintage Culture 07:35 horas: Disco Lines

Disco Lines 08:35 horas: Bassjackers

Bassjackers 09:35 horas: Henri PFR

Henri PFR 10:40 horas: NERVO

NERVO 11:40 horas: Marlon Hoffstadt

Marlon Hoffstadt 12:45 horas: Novah

Novah 13:45 horas: The Chainsmokers

The Chainsmokers 14:50 horas: Sebastian Ingrosso

Sebastian Ingrosso 15:55 horas: Martin Garrix

Además del escenario principal, el viernes contará con ARTBAT, Hardwell b2b Sub Zero Project, Miss Monique, Nicky Romero, R3HAB, Sara Landry, Nico Moreno, Modeselektor, Da Tweekaz, Vini Vici, Mind Against y Ofenbach, entre otros artistas.

Sábado 18 de julio

06:05 horas: Merow

Merow 07:05 horas: Stephani B

Stephani B 08:05 horas: Omdat Het Kan & Average Rob

Omdat Het Kan & Average Rob 09:05 horas: Maddix

Maddix 10:10 horas: Halo

Halo 11:10 horas: Boris Brejcha

Boris Brejcha 12:15 horas: John Newman

John Newman 13:15 horas: Fisher

Fisher 14:40 horas: Dimitri Vegas & Like Mike

Dimitri Vegas & Like Mike 15:40 horas: David Guetta

Armin van Buuren, Steve Angello, Indira Paganotto, Lost Frequencies, Meduza, Oliver Heldens, Netsky, Reinier Zonneveld, Matisse & Sadko e Interactive Noise también forman parte del cartel del sábado en los distintos escenarios.

Domingo 19 de julio

06:35 horas: Hannah Laing

Hannah Laing 07:35 horas: Karakals

Karakals 08:35 horas: Malugi

Malugi 09:35 horas: Kevin de Vries

Kevin de Vries 11:00 horas: B Jones

B Jones 11:40 horas: artista sorpresa

artista sorpresa 12:45 horas: John Summit

John Summit 13:45 horas: Alesso

Alesso 14:50 horas: Calvin Harris

La última jornada del Weekend 1 también incluirá Afrojack, Amelie Lens, Alok, Chase & Status, Dimitri Vegas b2b Timmy Trumpet, I Hate Models, Gryffin, Gabry Ponte, Level Up, Liquid Stranger, Subtronics y Vini Vici. Los horarios pueden modificarse por decisiones de producción o ajustes del festival.

¿Quiénes son los DJ’s mexicanos que se presentan en Tomorrowland 2026? Este es el line up

La representación mexicana y de raíces mexicanas se distribuirá entre los dos fines de semana. El primer nombre en aparecer será Interactive Noise, mientras que Jessica Audiffred, Deorro y Jerry Dávila están programados para el segundo bloque de actividades.

Interactive Noise — sábado 18 de julio: proyecto mexicano relacionado con el psytrance y el progressive trance. Será el único representante de esta lista que participe durante el primer fin de semana.

proyecto mexicano relacionado con el psytrance y el progressive trance. Será el único representante de esta lista que participe durante el primer fin de semana. Jessica Audiffred — viernes 24 de julio: la productora mexicana llevará su propuesta de bass music y dubstep al segundo fin de semana.

la productora mexicana llevará su propuesta de bass music y dubstep al segundo fin de semana. Deorro — domingo 26 de julio: el DJ mexicoestadounidense, hijo de padres mexicanos, regresará al festival con su mezcla de electro house y elementos latinos.

el DJ mexicoestadounidense, hijo de padres mexicanos, regresará al festival con su mezcla de electro house y elementos latinos. Jerry Dávila — domingo 26 de julio: aparecerá en una presentación back to back junto con el portugués Diego Miranda.

Los horarios y escenarios específicos de estos artistas deben verificarse el mismo día en la aplicación oficial, debido a que Tomorrowland puede realizar cambios en su programación. La edición 2026 mantendrá transmisiones durante ambos fines de semana, aunque la señal en video se enfocará en escenarios seleccionados y no garantiza la emisión de todos los sets.

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