¡Domingo mexicano en Europa! La Hormiga González y Mateo Chávez marcan antes de la Fecha FIFA

Los dos mexicanos anotaron este domingo con Olympiacos y AZ Alkmaar antes de concentrar con la Selección Mexicana para enfrentar a Jamaica

Armando ‘La Hormiga’ González y Mateo Chávez llegarán a la concentración de la Selección Mexicana después de marcar este domingo con sus respectivos clubes en Europa. Los dos futbolistas fueron protagonistas con Olympiacos y AZ Alkmaar antes de incorporarse al equipo de Rafael Márquez para los cuartos de final de la Concacaf Nations League frente a Jamaica.

El atacante y el lateral forman parte de la lista de 28 jugadores presentada por Márquez el pasado 5 de noviembre. Antes de viajar con el Tricolor, ambos cerraron su actividad con gol en sus respectivas ligas, una en Grecia y otra en Países Bajos.

Mateo Chávez anota con AZ Alkmaar antes de reportar con la Selección Mexicana

Mateo Chávez fue titular en la victoria 4-3 del AZ Alkmaar sobre el FC Groningen, correspondiente a la jornada 12 de la Eredivisie. El mexicano regresó al once inicial después de dos encuentros consecutivos como suplente y respondió con una anotación durante la remontada de su equipo.

Cuando restaban 14 minutos para el final, Chávez apareció para igualar momentáneamente el marcador 3-3. Después de una jugada colectiva y una asistencia de Meerdink, el lateral remató de pierna izquierda y venció al guardameta del Groningen para mantener al AZ con opciones de completar la remontada.

🇲🇽 ¡GOL MEXICANO!

🇲🇽 ¡GOL DE MATEO CHÁVEZ!



Segundo gol de la temporada y el mexicano empata el partido para el AZ Alkmaar.



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El encuentro terminó por inclinarse para el AZ después de la expulsión del portero visitante y un penalti convertido por Meerdink. Con su gol, Mateo Chávez llegó a dos anotaciones en la actual temporada de la Eredivisie y alcanzó cinco participaciones directas en gol con el conjunto de Alkmaar.

La Hormiga González marca su primer gol en la Superliga de Grecia con Olympiacos

En El Pireo, La Hormiga González consiguió su primer gol dentro de la Superliga de Grecia durante el empate 1-1 entre Olympiacos y PAOK. El delantero mexicano comenzó el encuentro desde el banquillo y entró al terreno de juego al minuto 56.

González necesitó únicamente dos minutos para aparecer en el marcador. Jota Silva desbordó por el sector derecho y mandó un servicio hacia el segundo poste, donde el mexicano cerró la jugada y empujó el balón para colocar el 1-0 parcial al minuto 58.

La anotación fue la sexta de La Hormiga con Olympiacos en todas las competencias, pero la primera en la liga griega. Antes había marcado tres goles en Copa y dos en la Europa League, mientras que en la Superliga disputaba su séptimo partido y apenas ha sido titular en dos ocasiones.

La amistad de la Hormiga González y Mateo Chávez: desde fuerzas básicas hasta la Selección Mexicana

La relación entre ambos futbolistas comenzó cuando tenían alrededor de cinco años en escuelas vinculadas al Necaxa en Aguascalientes. Después se separaron durante su infancia y volvieron a encontrarse años más tarde en las fuerzas básicas de Chivas, donde compartieron distintas categorías antes de llegar al Tapatío y posteriormente al primer equipo.

Los dos debutaron con Guadalajara en 2024 antes de tomar caminos distintos en Europa. Mateo Chávez fue fichado por AZ Alkmaar en 2025, mientras González continuó su carrera hasta llegar al Olympiacos. Este domingo volvieron a coincidir a la distancia con goles antes de reunirse otra vez con la Selección Mexicana para enfrentar a Jamaica.

¿Cuándo juegan México vs Jamaica en la Concacaf Nations League 2026?

Mateo Chávez y Armando González forman parte de la convocatoria con la que Rafael Márquez afrontará sus primeros partidos oficiales como entrenador de la Selección Mexicana. México enfrentará a Jamaica en los cuartos de final de la Nations League, después de que el técnico anunciara su lista el jueves 5 de noviembre.

El partido de ida se disputará el sábado 14 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, en el National Stadium de Kingston. La vuelta está programada para el martes 17 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Monterrey. Ambos encuentros podrán seguirse a través de Claro Sports Premium.