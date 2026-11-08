Deportes Tolima vs Millonarios, en vivo la Liga Betplay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 18

En Claro Sports puede seguir en directo el partido entre Deportes Tolima y Millonarios en el Estadio Manuel Murillo Toro.

Deportes Tolima vs Millonarios, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega Deportes Tolima vs Millonarios y dónde ver en vivo hoy 8 de noviembre de 2026?

El partido entre el equipo bogotano y el tolimense, correspondiente a la fecha 18 del torneo finalización, comienza a las 6:10 p.m. según el cronograma de la Dimayor. La transmisión por televisión del cotejo está a cargo de Win Sports TV y si no lo desea ver por ahí, la alternativa es vía online a través de Win Play.

Alineaciones Deportes Tolima vs Millonarios: así salen a la fecha 18 de la Liga Betplay 2026-II

Tolima: Miguel Ortega; Jherson Mosquera, Yordan Osorio, Juan Mera, Junior Hernández; Homer Martínez, Brayan Rovira; Ever Valencia, Kelvin Flórez, Jorge Cabezas Hurtado y Adrián Parra. D.T.: Luis Fernando Suárez.

Miguel Ortega; Jherson Mosquera, Yordan Osorio, Juan Mera, Junior Hernández; Homer Martínez, Brayan Rovira; Ever Valencia, Kelvin Flórez, Jorge Cabezas Hurtado y Adrián Parra. Millonarios: Javier Burrai; Samuel Martín, Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Danovis Banguero; Mateo García, Stiven Vega; Daniel Ruiz, Mackalister Silva, Juan Guillermo Cuadrado y Rodrigo Contreras. D.T.: Alberto Gamero.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 18 de Liga Betplay 2026?

Es un duelo muy parejo en el que se vivirá en la capital musical de Colombia. Sin embargo, Millonarios es el favorito para llevarse los tres puntos. Los ‘embajadores’ buscan una victoria que los asegure por completo en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

Por su parte, Deportes Tolima ha vivido un semestre más que fluctuante. Desde la salida de Lucas González, la llegada y el despido de Sebastián Oliveros y ahora la nueva era de Luis Fernando Suárez. Los ‘pijaos’ aún tienen firmes esperanzas de luchar por estar presentes en las finales del Fútbol Profesional Colombiano.

Te puede interesar: