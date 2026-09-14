Internet móvil 4G de Claro recibe tres reconocimientos de la CRC por su calidad

La velocidad y la estabilidad de la conexión es un sello de garantía en el servicio para los usuarios de toda Colombia.

Internet de Claro recibe reconocimientos. – Claro.

* Con la información de Claro.

Por primera vez, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) entregó los Reconocimientos al Desempeño en Calidad del Servicio de Internet, una iniciativa que busca hacer visibles los mejores resultados del sector, promover la competencia por la calidad y fortalecer la información disponible para los usuarios. En esta primera edición, Claro Colombia recibió tres reconocimientos en la categoría de Internet móvil 4G por velocidad de descarga, velocidad de carga y menor variación de la latencia.

“Estos reconocimientos reflejan nuestro compromiso permanente por ofrecer a los colombianos una mejor experiencia de conectividad y seguir fortaleciendo la infraestructura tecnológica que impulsa el desarrollo digital del país. Detrás de cada indicador hay millones de personas que estudian, trabajan, emprenden y se comunican gracias a una red robusta y confiable”, afirmó Iader Maldonado, director de Tecnología de Claro Colombia.

Los resultados reconocidos por la CRC son el reflejo de una infraestructura que continúa evolucionando para responder a las crecientes necesidades de conectividad de los colombianos. Actualmente, Claro cuenta con cobertura 4G en todas las cabeceras municipales del país y una red 5G disponible en más de 100 ciudades y municipios, incluyendo San Andrés, Quibdó, Riohacha y Leticia, contribuyendo a ampliar el acceso a las oportunidades que brinda la tecnología en todas las regiones de Colombia.

La distinción fue entregada durante el 21° Taller Internacional de Regulación de la CRC, espacio que reunió a autoridades, organismos internacionales, reguladores y representantes de la industria para analizar los desafíos y oportunidades del ecosistema digital. Durante el encuentro, la Comisión destacó que la calidad de Internet es un elemento cada vez más relevante para fortalecer la experiencia de los usuarios y promover una competencia basada en mejores servicios.

Con inversiones permanentes en infraestructura, innovación y modernización de sus redes, Claro continuará trabajando para ofrecer una mejor experiencia de conectividad a millones de colombianos y seguir impulsando la transformación digital del país.

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