Ni los siete goles del Cruz Azul vs América pudieron con el Clásico Regio

La jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó dos realidades distintas con los partidos del Cruz Azul vs América y el Monterrey vs Tigres

¿El Clásico Regio superó al Cruz Azul vs América? | Imago7

Cruz Azul y América dieron un espectáculo de siete goles en el Estadio Azteca con un vibrante 4-3 y un cierre trepidante, pero ni siquiera uno de los partidos más atractivos de la jornada pudo superar al Clásico Regio en las tribunas.

De acuerdo con los registros de la Liga MX, el partido entre Monterrey y Tigres reunió a 51,017 espectadores en el Gigante de Acero, convirtiéndose en el partido con mayor asistencia de la jornada 8 del Apertura 2026.

El encuentro entre Cruz Azul y América registró 40,430 aficionados en el Estadio Azteca, una diferencia de 10,587 espectadores respecto a los que acudieron al Gigante de Acero para observar la edición 143 del Clásico Regio.

La paradoja estuvo en la cancha: mientras en la Ciudad de México hubo siete goles, Monterrey y Tigres terminaron empatados 0-0.

El Clásico Regio tuvo la mejor asistencia de la jornada 8

La rivalidad entre Monterrey y Tigres volvió a demostrar su capacidad de convocatoria, a pesar del complicado momento deportivo que atraviesan los dos equipos.

Los 51,017 aficionados que asistieron al Gigante de Acero colocaron al Clásico Regio por encima del Cruz Azul contra América entre los partidos con mayor convocatoria de la fecha. Además, la entrada en el Gigante de Acero se convirtió en la tercera más alta registrada durante el Apertura 2026 hasta el momento.

Solamente dos encuentros consiguieron superar la cifra del Clásico Regio. El Atlante contra América de la jornada 2 reunió a 58,576 espectadores, mientras que el Cruz Azul frente al Atlante de la fecha 3 registró 53,136 aficionados. Ambos partidos fueron disputados en el Estadio Azteca.

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Las mejores asistencias del Apertura 2026

Hasta la jornada 8, los tres partidos con mayor cantidad de aficionados son:

Atlante vs América: 58,576 espectadores.

Cruz Azul vs Atlante: 53,136 espectadores.

Monterrey vs Tigres: 51,017 espectadores.

El Clásico Regio se instaló así entre las mejores entradas del campeonato y fue el único encuentro fuera del Estadio Azteca que aparece dentro de los primeros tres lugares.

Clásico Regio decepciona pese a llenar el Gigante de Acero

La expectativa en las tribunas contrastó completamente con lo ocurrido dentro de la cancha. Monterrey y Tigres protagonizaron uno de los partidos con menos emociones de la jornada 8 y terminaron empatados sin goles después de 90 minutos con pocas oportunidades claras.

El Clásico Regio fue el único encuentro de la jornada que terminó 0-0, pese a que ambos equipos llegaron necesitados de una victoria. Rayados buscaba terminar con una racha de dos derrotas consecutivas en Liga MX, mientras que Tigres intentaba conseguir apenas su segundo triunfo del campeonato. Ninguno pudo hacerlo.

El empate provocó que Monterrey llegara a tres partidos consecutivos sin ganar en el Apertura 2026, mientras que los felinos se mantuvieron con una sola victoria después de ocho jornadas.

Monterrey y Tigres se alejan del protagonismo

La respuesta de sus aficionados tampoco corresponde con la posición que actualmente ocupan los dos clubes regiomontanos. Monterrey suma 10 puntos y ocupa el lugar 11 de la clasificación, aunque todavía tiene pendiente su partido frente a Querétaro.

Tigres vive una situación todavía más complicada. El equipo de Víctor Manuel Vucetich acumula siete puntos de 24 posibles, con una sola victoria en ocho jornadas, números que lo mantienen en el puesto 14.

Monterrey y Tigres están lejos de los primeros lugares, pero el Clásico Regio volvió a demostrar que su poder de convocatoria permanece intacto.

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