El Apertura 2026, con asistencia récord: casi 2 millones de fans en la primera mitad del torneo

La Liga MX da a conocer las cifras de asistencia en el actual torneo, incluyendo el regreso del Clásico América vs Chivas al Estadio Banorte disputado el 19 de septiembre

El Apertura 2026, el segundo torneo con mayor asistencia | Imago7

El fútbol mexicano llegó al punto medio del torneo y la Liga MX presume un récord de asistencia en este Apertura 2026. Entre la ola de interés que dejó la disputa de la Copa del Mundo en territorio mexicano, acompañado por las actuaciones de la Selección Mexicana, además de la reapertura del recinto de mayor capacidad en el país, el Estadio Banorte, el Apertura 2026 reporta casi 2 millones de aficionados tras ocho jornadas.

Según un comunicado emitido por la Liga MX este lunes 21 de septiembre, tras ocho jornadas completas del Apertura 2026, un total de 1,920,373 aficionados han estado en los estadios del fútbol mexicano en las ocho fechas completas (la fecha 7 tiene pendientes el América vs Tijuana y Querétaro vs Rayados, por lo que estas cifras no fueron incluidas). El único torneo que supera Al Apertura 2026 se dio hace una década, en el Clausura 2016, con 1,999,553 espectadores.

Los torneos con más aficionados tras ocho fechas en la Liga MX

Clausura 2016: 1,999,553 aficionados Apertura 2026: 1,920,373 Clausura 2015: 1,919,294 Apertura 2014: 1,863,426 Clausura 2017: 1,849,531 Apertura 2015: 1,776,242 Apertura 2016: 1,763,234 Clausura 2018: 1,749,242 Apertura 2017: 735,566 Apertura 2018: 718,441

El último fin de semana, que incluyó el Clásico América vs Chivas, la jornada 9 contó con un total de 244,652 aficionados, la tercera mayor para este torneo Apertura 2026, que tuvo su marca en la jornada 2, que contó con el regreso del Atlante a la Liga MX:

Jornada 2: 272,738

Jornada 3: 267,665

Jornada 9: 244,652

Jornada 4: 239,321

Jornada 8: 238,976

Jornada 6: 232,882

Jornada 1: 232,094

Jornada 5: 191,589

Jornada 7: pendiente (133,298 aficionados, no se consideraron en las cuentas de la Liga MX)

En lo que va del Apertura 2026, los estadios tienen un incremento de asistencia respecto a los últimos torneos. Respecto al Clausura 2024, un total de 342,588 aficionados más han asistido a los estadios, un 21.7% más. Comparando con el Apertura 2024, es 36.4% mayor, mientras que frente al Clausura 2025 y Apertura 2025, el aumento es de 26.1% y 25.5%, respectivamente.

Los partidos con mayor asistencia en el Apertura 2026

América, Cruz Azul y Atlante volvieron al Estadio Azteca para este torneo, tras la remodelación del recinto para el Mundial del 2026, y en el Coloso de Santa Úrsula se han visto las tres mayores entradas del torneo:

72,990: América vs Chivas, jornada 9

América vs Chivas, jornada 9 58,576: Atlante vs América, jornada 2

Atlante vs América, jornada 2 53,136: Cruz Azul vs Atlante, jornada 3

Cruz Azul vs Atlante, jornada 3 51,017: Monterrey vs Tigres, jornada 8

Monterrey vs Tigres, jornada 8 47,872: Monterrey vs Santos, jornada 1

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