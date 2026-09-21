Cartagena y Bolívar se preparan para recibir la Gran Despedida de Nairo Quintana

Se acerca la despidida de Nairo Quintana como ciclista profesional; su Gran Fondo será en Cartagena y contará con invitados de lujo.

Gran Fondo Nairo Quintana 2025 | Prensa Nairo Quintana.

El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y el departamento de Bolívar avanzan en la preparación de uno de los acontecimientos deportivos más importantes que vivirá el departamento este año. Del 9 al 11 de octubre, Cartagena y diferentes municipios del territorio serán escenario del Gran Fondo Nairo Quintana 2026, un evento que marcará la Gran Despedida como profesional del ciclista colombiano más importante de la historia.

Para recibir a cerca de 7.000 deportistas y a miles de aficionados que acompañarán esta celebración, la organización del evento trabaja de manera articulada con la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena, con el propósito de garantizar que los corredores encuentren las mejores condiciones durante su recorrido y que el departamento quede preparado para seguir recibiendo grandes acontecimientos deportivos.

Como parte de este trabajo conjunto, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, y el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, han recorrido parte de la ruta establecida para el Gran Fondo de ciclismo, especialmente el sector de la vía de La Línea, donde verificaron de primera mano el avance de las obras de recuperación que adelanta el departamento.

La intervención de las vías representa una inversión que va más allá del evento deportivo. El mejoramiento de esta infraestructura permitirá brindar mejores condiciones de movilidad y seguridad a los participantes del Gran Fondo, pero también dejará beneficios para las comunidades que utilizan diariamente estas carreteras y fortalecerá la conexión entre diferentes municipios de Bolívar.



La ruta del Gran Fondo permitirá además que los participantes conozcan diferentes territorios del departamento. El recorrido contempla el paso por Santa Rosa de Lima, Villanueva, San Estanislao, Soplaviento, San Cristóbal y Arroyohondo, para posteriormente continuar hacia Turbaco y Arjona, conectando a Cartagena con buena parte de la geografía bolivarense.

La preparación incluye también la coordinación de aspectos logísticos, movilidad, seguridad, atención a los deportistas y adecuación de los diferentes sectores que harán parte del recorrido. El objetivo es que la llegada de miles de corredores, ciclistas y acompañantes se convierta en una oportunidad para mostrar la riqueza turística, cultural y deportiva de Bolívar.

Una despedida junto a los protagonistas de una generación

El Gran Fondo tendrá además un significado especial. Nairo Quintana vivirá en Cartagena y Bolívar su Gran Despedida como ciclista profesional, acompañado por miles de aficionados que han seguido su carrera durante más de una década.

El campeón colombiano no estará solo. La celebración contará con algunas de las grandes figuras que marcaron una generación del ciclismo mundial y que compartieron con Nairo inolvidables batallas en las carreteras de Europa.

Ya está confirmada la participación de Joaquim “Purito” Rodríguez, Alberto Contador, Rigoberto Urán y Chris Froome, corredores que protagonizaron duelos memorables con Nairo en competencias como el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España.

Será una oportunidad para volver a reunir a varios de los protagonistas de una época dorada del ciclismo internacional y permitir que miles de aficionados rueden junto a ellos y junto a Nairo en el cierre de su carrera deportiva. Pero también escuchar sus anécdotas e historias en un gran conversatorio donde estarán reunidos.

Tres días para celebrar al campeón

La octava edición del Gran Fondo Nairo Quintana ofrecerá una programación que reunirá ciclismo de ruta, MTB, running y actividades para toda la familia.

En ciclismo de ruta estarán disponibles tres recorridos: Gran Fondo de 186 kilómetros, Medio Fondo de 106 kilómetros y Retadores de 50 kilómetros, con trazados que permitirán descubrir diferentes paisajes de Cartagena y Bolívar.

El MTB tendrá como escenario uno de los lugares más emblemáticos de Cartagena. Los participantes competirán en un circuito de 2 kilómetros alrededor del Castillo de San Felipe de Barajas, una oportunidad única que combinará deporte, historia y turismo.

La programación se complementará con el Running Nairo Fest, que tendrá distancias de 5K, 10K y 21K, y con Nairo Kids, una competencia diseñada para niños y niñas desde los 3 hasta los 13 años.

El fin de semana tendrá como gran cierre la celebración de la carrera de Nairo Quintana junto a sus seguidores. El campeón compartirá con miles de aficionados en un acto cultural que reunirá música, tradición y artistas de la región, encabezado por Carlos Vives.

Así, Cartagena y Bolívar se preparan no solo para recibir una competencia ciclística, sino para ser protagonista de un momento histórico: la despedida profesional de Nairo Quintana, el corredor que llevó el nombre de Colombia a lo más alto del ciclismo mundial y que ahora tendrá la oportunidad de cerrar su carrera acompañado por miles de aficionados y por los grandes rivales que hicieron parte de su historia.

Las inscripciones continúan abiertas hasta el próximo 15 de septiembre para quienes quieran hacer parte de esta celebración. El Gran Fondo Nairo Quintana 2026 será una fiesta deportiva, turística y cultural que tendrá como escenario a Cartagena y Bolívar y como protagonista a uno de los grandes campeones que ha dado el ciclismo colombiano.

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