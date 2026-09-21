Triple hito en un solo grito: Hugo Rodallega agranda su leyenda en el FPC

El delantero de 41 años y capitán de Santa Fe, Hugo Rodallega, se metió en la historia del club y llegó a los 100 goles en el FPC.

Hugo Rodallega, histórico | Vizzor

El partido entre Independiente Santa Fe y Alianza FC no solo significó una nueva goleada del ‘león’ en condición de visitante después de más de un años y seis meses. La última vez que el equipo rojo de Bogotá había anotado más de tres goles fuera de casa fue el 28 de febrero de 2025 ante Envigado en el Estadio Polideportivo Sur.

Ahora bien, más allá de la goleada se presentaron varios detalles no menores en pro del rendimiento del ‘expreso rojo’. Nahuel Bustos acumula cuatro goles en sus último tres partidos por liga y, uno de los grandes protagonistas de la jornada, Hugo Rodallega también se llevó todos los reflectores.

El delantero de 41 años y capitán de Independiente Santa Fe fue suplente e ingresó al minuto 84 y terminó poniéndole la cereza al pastel en Valledupar. Al minuto 90+3, el número 11 remató de media distancia y con una gran responsabilidad del portero Eduar Beltrán, los ‘cardenales’ gritaron su cuarto gol del encuentro.

¡Hugol y su gol para la historia 🔥!



𝟏𝟎𝟎 𝐚𝐧𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 en su carrera por Liga ⚽️



𝟕𝟖 𝐠𝐨𝐥𝐞𝐬 𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐋𝐞𝐨́𝐧 🦁 | Octavo máximo anotador en la historia Cardenal junto al Tren Valencia 🇮🇩 pic.twitter.com/mpbTbYzjNr — Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 21, 2026

Hugo Rodallega, en la historia de Santa Fe y en el club de los 100 goles del FPC

Esta anotación le cortó la racha de un mes y 11 once días de no marcar gol a Hugo Rodallega. Su última celebración había sido el 8 de agosto ante Boyacá Chicó en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Sumado a esto, el goleador ‘cardenal’ se metió en el listado de máximos artilleros históricos de Independiente Santa Fe.

Con 78 goles, el líder futbolístico de rojo capitalino se convirtió en el octavo máximo goleador histórico de Santa Fe. Una marca que solo lo tiene por detrás de Alfonso Cañón, Leider Preciado, Alberto Perazzo, Wilson Morelo, Germán Antón, Osvaldo Panzutto y Omar Lorenzo Devanni.

Además de todo esto, el gol ante Alianza FC en el Estadio Armando Maestre Pavajeau también fue la anotación número 100 de Hugo Rodallega en el Fútbol Profesional Colombiano. 12 tantos con el Deportivo Cali, 20 con Deportes Quindío y 68 con Independiente Santa Fe, lo metieron en el selector grupo de los jugadores que han marcado 100 goles en el balompié colombiano.

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