Gianni Infantino abre el diálogo en la FIFA y propone revisar sus procesos de gobernanza

El presidente del organismo planteó una evaluación independiente y una consulta con las 211 asociaciones miembro para modificar los procesos de decisión

Gianni Infantino, presidente de la FIFA | Imago7

Gianni Infantino propuso una revisión externa e independiente del marco de gobernanza de la FIFA, además de un periodo de consulta con las confederaciones, asociaciones miembro y otros actores del fútbol. De acuerdo a una carta, a la cual tuvo acceso BBC Sport, el presidente del organismo presentó las iniciativas a los integrantes del Consejo de la FIFA y a los presidentes de las 211 federaciones afiliadas.

La propuesta llega después de las diferencias generadas por el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), iniciativa que contemplaba crear una empresa para gestionar los derechos comerciales y la venta de entradas de las principales competiciones de la FIFA, incluidas las Copas del Mundo. El plan planteaba además la incorporación de inversión privada mediante la venta de una participación minoritaria.

Infantino reconoció en su carta que la forma en que se conoció el proyecto generó inquietudes dentro de las asociaciones miembro. “Seguía siendo una propuesta, no una decisión, y siempre estuvo sujeta a las aprobaciones necesarias del Consejo y de las federaciones miembro. Ahora ha sido retirada y no seguirá adelante”, explicó el dirigente.

MÁS INFORMACIÓN: Francia retira su apoyo a Gianni Infantino para la reelección en la FIFA

¿Qué cambios propone Gianni Infantino para la gobernanza de la FIFA?

La primera propuesta consiste en que el Consejo determine si debe encargarse una evaluación externa e independiente de la estructura actual de gobernanza para las principales iniciativas estratégicas. La segunda contempla una consulta directa y con duración limitada para recibir propuestas sobre la toma de decisiones, la transparencia, la participación y la rendición de cuentas.

El presidente de la FIFA explicó que durante las últimas semanas escuchó distintas propuestas sobre el funcionamiento institucional. Entre las alternativas planteadas está que determinados asuntos estratégicos requieran el acuerdo unánime del Bureau o que sean reservados directamente al Congreso y a las 211 federaciones miembro. Infantino señaló que cada modelo deberá analizarse por sus consecuencias en materia de consenso, representación y rendición de cuentas.

Las propuestas que sean recibidas antes de la reunión del Consejo de la FIFA del 15 de octubre de 2026 podrán ser analizadas en ese encuentro. En caso de que las modificaciones requieran cambios en los estatutos, estos deberán pasar posteriormente al Congreso de la FIFA para su revisión y aprobación mediante los procedimientos correspondientes.

El planteamiento también ocurre después de que distintas organizaciones cuestionaran el proyecto FFE. La UEFA y la Concacaf se pronunciaron contra la iniciativa, mientras la presidenta de la Federación Inglesa de Fútbol, Debbie Hewitt, había solicitado previamente la publicación de documentos relacionados con el plan. La FIFA, por su parte, retiró la propuesta y señaló que no continuará adelante.

Infantino, quien tiene 56 años y buscará la reelección en marzo de 2027, cerró su carta con un llamado a fortalecer los mecanismos institucionales de la FIFA. “Todas las federaciones miembro tienen derecho a ser escuchadas. Estar de acuerdo no es una condición para dialogar, y el desacuerdo nunca debe impedir el respeto mutuo”, expresó.

La próxima reunión del Consejo será el siguiente punto formal para conocer el avance de estas propuestas. De acuerdo con el calendario planteado por Infantino, las modificaciones que requieran aprobación de las federaciones miembro tendrán que seguir los procedimientos correspondientes antes de convertirse en cambios dentro de la estructura de gobierno de la FIFA.

Te puede interesar: