El mediocampista azulcrema respalda al técnico charrúa y rechaza el favoritismo de las Águilas frente a Rayados en la Liguilla

América sumó tres de los últimos 15 puntos del torneo | Imago 7

América llega a los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX con cinco partidos consecutivos sin victoria y apenas tres de los últimos 15 puntos disponibles. En medio de los cuestionamientos por el rendimiento del equipo y los métodos de trabajo de Guillermo Almada, Erick Sánchez salió en defensa del entrenador uruguayo, con quien coincidió durante su etapa en Pachuca.

En conferencia de prensa, previo al enfrentamiento contra Monterrey, el mediocampista mexicano descartó que la exigencia del estratega genere un desgaste mental entre los integrantes del plantel y explicó las razones por las que considera que su método de trabajo beneficia a los futbolistas.

“Yo lo conozco, es un técnico que exige mucho, pero no exige porque te exige y ya, te exige porque sabe que tienes las cualidades, intenta sacarte lo mejor que tiene, muchos no es que se desgastarte mental, pero uno con un mal día, viene con ánimo diferente, no está tan receptivo a las cosas, yo no considero que sea alguien desgastante por así decirlo, lo que veo de él, lo hablo, lejos del aprecio, sino de lo que veo con mis compañeros, es un técnico que te exige para sacarte lo mejor”.

Erick Sánchez rechaza el favoritismo del América ante Monterrey

Las Águilas terminaron la fase regular en la tercera posición con 30 puntos, tres más que Rayados, sexto clasificado. Si bien los azulcremas cuentan con la ventaja deportiva en caso de empate global, el Chiquito consideró que asumir el papel de favorito sería menospreciar las capacidades del equipo dirigido por Matías Almeyda.

“Nosotros no lo vemos así, estamos enfocados en nuestras cosas, sabemos y estamos conscientes que el equipo que se enfrente a nosotros, somos un rival fuerte, creo que, en lo personal, no me gusta vernos así, cuando te ven como favorito, estás subestimando al otro equipo, eso no me gusta, subestimar no me agrada, le quitas valor a un equipo peligroso jugando, el orgullo está cabrón, es algo que en lo personal no me gusta decir esa palabra”.

El internacional mexicano destacó la calidad individual del conjunto regiomontano y señaló que corregir los errores cometidos durante el cierre de la fase regular será determinante para superar una eliminatoria con poco margen de equivocación.

“De cierta manera, en esta instancia es de detalles, todo en Liguilla es de detalles, sabiendo del equipo que tiene Monterrey, jugador por jugaron son muy bueno, el que tenga menos detalles, es el que hará las cosas de la mejor manera, es algo importante para poder trabajar en afinar los detalles que hemos tenido, esta instancia es de un error y se va la eliminatoria, estamos muy conscientes”.

América, consciente de su mal momento antes de la Liguilla

El conjunto de Coapa no conoce la victoria desde el pasado 21 de octubre, cuando goleó 5-2 al Atlas. Desde entonces, registró tres empates y dos derrotas, recibió ocho goles y marcó seis. Pese a los resultados, Sánchez aseguró que encuentra tranquilidad y concentración en el vestidor de cara al inicio de la fase final.

“Yo he visto al equipo tranquilo, somos conscientes de que son cinco partidos que no se ganaron, somos conscientes de eso, la Liguilla es otro torneo, todos los equipos lo saben, es con otro sabor, sabemos que es matar o morir, no hay de otra, los veo concentrados, estoy consciente de que haremos de la mejor manera, estoy muy tranquilo con eso”.

Erick Sánchez habla sobre el respaldo de Emilio Azcárraga

Ante los cuestionamientos sobre la presencia de Emilio Azcárraga en las instalaciones del club, el mediocampista aseguró que no vio al propietario de las Águilas y explicó que sus visitas suelen tener como propósito respaldar al plantel, más allá de transmitirle la exigencia que representa vestir la camiseta azulcrema.

“Yo no lo vi, si vino, nosotros no lo vimos, no se ha dicho nada, estamos conscientes de que tenemos su respaldo, si habla con nosotros, es el patrón, nos debemos a él, no vino, sabemos, estamos conscientes de que debemos de hacer lo mejor, no viene a regañarnos cuando viene, viene a apoyarnos, decirnos de la exigencia, pero más el apoyo para que el equipo esté tranquilo en los partidos que vienen”.