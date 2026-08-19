¡Linda campaña! Águilas Doradas cambia boletas por donaciones para el partido contra Llaneros

Las puertas del Estadio Cincuentenario se abren este miércoles para convertirse en centro de acopio en medio del partido de la Liga BetPlay.

Águilas Doradas hará donaciones/ Vizzor.

Este miércoles 19 de agosto regresan las acciones al Fútbol Profesional Colombiano. Después de lo que fueron los días de miedo, nerviosismo y traumatismo que se vivieron en zonas como el Eje Cafetero, Chocó y Valle del Cauca. Los departamentos que no sufrieron afectaciones fueron muy solidarios con sus compatriotas y aún continúan con campañas para ayudar a los damnificados.

Precisamente un partido que involucra al regreso de las acciones en la Liga BetPlay y todo este tema de las ayudas, es el que se va a jugar entre Águilas Doradas y Llaneros a partir de las 04:00 de la tarde en el Estadio Cincuentenario al norte de la ciudad de Medellín. Será el primer partido del rentado local, después del infortunio de naturaleza que ocurrió el pasado lunes 10 de agosto.

Pues bien, la directiva del cuadro ‘Dorado’ decidió que para este encuentro en la capital de la montaña, no habrá venta de boletería, aquella persona e hinchas del club que deseen ingresar al Cincuentenario, deberán ingresar con una donación, alimentos no perecederos o elementos de primera necesidad los cuales serán entregados a las poblaciones afectadas por el terremoto.

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Frente a Llaneros, nuestra casa se convierte en un punto de encuentro para ayudar a las familias afectadas por el terremoto.



🫶 Tu entrada será una donación.



Trae alimentos no perecederos o elementos de primera necesidad y… pic.twitter.com/D5k85OgwP7 — Águilas Doradas (@AguilasDoradas) August 18, 2026

Águilas Doradas ha comenzado con pie derecho la disputa de la Liga BetPlay 2026-II. En la primera jornada venció con autoridad a Independiente Santa Fe con goles de Andrés Ricaurte y Frank Lozano. En la segunda fecha también derrotó al Deportivo Pasto en Nariño, 1-2 con anotaciones de Javier Mena y Antohny Vázquez.

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Mientras tanto el cuadro de Villavicencio también vive un buen presente. En la primera jornada venció de local al Pereira 1-0, en la segunda fue a Bucaramanga y le sacó un empate a Llaneros y en la tercera le ganó nuevamente en el Belo Horizonte – Rey Pelé a Fortaleza 3-1, parcialmente se encuentra en la quinta posición del certamen.

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