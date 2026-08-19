Marquense rompe los pronósticos: ganó por primera vez y tomó una decisión inesperada

Una noticia inesperada cambió por completo el panorama en San Marcos.

Omar Arellano dejó de ser entrenador del equipo | Facebook Marquense

Marquense consiguió el fin de semana el resultado que tanto necesitaba para cortar su complicado comienzo en el Apertura 2026, pero ni siquiera la primera victoria del campeonato alcanzó para evitar una fuerte determinación de la directiva. Los Leones decidieron terminar el ciclo del entrenador mexicano Omar Arellano apenas cuatro jornadas después del comienzo de la Liga Nacional de Guatemala.

De acuerdo con información de La Red 106.1, la Junta Directiva resolvió separar de su cargo al estratega, quien había llegado a San Marcos en marzo y consiguió mantener al equipo en la máxima categoría durante la temporada anterior. La determinación sorprende especialmente por el momento elegido para ejecutarla.

Marquense venía de conseguir su primera victoria del Apertura 2026 al derrotar 2-1 a Suchitepéquez como visitante, un resultado que parecía entregarle algo de tranquilidad después de un comienzo marcado por tres derrotas consecutivas. Sin embargo, la reacción no fue suficiente para garantizar la continuidad de Arellano.

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El mal comienzo terminó condenando a Omar Arellano

Los Leones iniciaron el campeonato con una derrota 3-1 frente a Antigua GFC y posteriormente cayeron 2-1 como locales ante Municipal. La tercera jornada tampoco trajo respuestas, con un nuevo tropiezo por 1-0 durante la visita a Deportivo Mixco. La victoria en Mazatenango permitió cortar esa racha y alcanzar los primeros tres puntos, pero la directiva optó de todas maneras por realizar un cambio en el banquillo. Marquense se encuentra actualmente en el décimo puesto, con cuatro goles convertidos y siete recibidos.

Según la información difundida por La Red 106.1, Arellano cerró su etapa después de dirigir 17 encuentros desde su llegada al club, con un registro de ocho victorias, un empate y ocho derrotas. Uno de sus principales logros fue conseguir la permanencia de los Leones en la Liga Nacional para la temporada 2026-27.

¿Quién dirigirá a Marquense tras la salida de Arellano?

Mientras la dirigencia define los siguientes pasos, Julio Manuel Naya quedará al frente del plantel de manera interina. El también mexicano formaba parte del cuerpo técnico como asistente y tendrá la responsabilidad de comenzar a preparar el próximo compromiso frente a Cobán Imperial.

La directiva deberá decidir ahora si apuesta por la continuidad de Naya o busca un nuevo entrenador para afrontar el resto del Apertura. También existe incertidumbre alrededor de otros integrantes del cuerpo de trabajo que acompañaba a Arellano, cuyas continuidades todavía no estarían aseguradas. El movimiento convierte además al mexicano en el segundo entrenador que deja su puesto en apenas cuatro jornadas del Apertura 2026. El primero había sido Héctor “Pity” Altamirano en Suchitepéquez, precisamente después de perder frente a Marquense el último fin de semana.

Así, una misma victoria terminó teniendo consecuencias llamativas en los dos banquillos: Suchitepéquez despidió a Altamirano después de perder y Marquense hizo lo propio con Arellano pese a ganar. El Apertura 2026 apenas comienza, pero la paciencia de las directivas ya parece estar bajo mínimos.

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