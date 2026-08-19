Chepo de la Torre ve al Olympiacos como un trampolín para la Hormiga González en Europa

José Manuel de la Torre habló en exclusiva con Peloteando sobre el futuro de Armando González; además se expresa sobre Rafael Márquez y el ascenso en México

José Manuel ‘Chepo’ de la Torre habló en exclusiva con Peloteando, programa de Claro Sports, sobre la inminente llegada de Armando ‘Hormiga’ González al Olympiacos de Grecia. El exentrenador de Chivas y de la selección mexicana consideró que el movimiento puede representar un paso importante en la carrera del atacante, principalmente por la posibilidad de utilizar al club griego como una plataforma para abrirse camino hacia otros destinos del fútbol europeo.

Al ser cuestionado sobre las sensaciones que le genera el traslado del futbolista mexicano a Grecia, De la Torre destacó el alcance que puede tener el Olympiacos dentro de su desarrollo profesional. “Me da mucho gusto. Quizá el que vaya al Olympiacos no es tan rimbombante como ir a otros países, pero también es un equipo muy importante de Grecia que lo puede exponer hacia otros equipos de mayor jerarquía en Europa. El chiste es que se adapte rápido, que se pueda consolidar y que pueda mostrar lo que ha mostrado en nuestro fútbol, para que pueda aspirar a mejores equipos o a competiciones más importantes”.

El Chepo también utilizó el caso de González para abordar una problemática que considera pendiente en el fútbol nacional: la exportación de jugadores. “Por supuesto que hay materia prima para hacerlo. El jugador mexicano tenemos que promoverlo más. ¿A qué me refiero promoverlo más? No hemos hecho un mercado del fútbol mexicano. Somos de los países que más jugadores tienen activo en el mundo y es increíble que no tengamos muchos jugadores fuera del país. Producimos muchos jugadores, a veces no les damos la oportunidad, tenemos demasiados extranjeros en nuestra en nuestra liga. Tenemos que darle mucho más oportunidad y exportar mucho más. Eso va a aumentar nuestro universo de jugadores y eso va a subir el nivel forzosamente. Tenemos que ir sembrando esa semilla para que brote un poquito más. A lo mejor no va a ser las cantidades de dinero en un principio, pero poco a poco se va a hacer ese mercado donde el futbolista mexicano pueda jugar más en el extranjero y eso nos conviene a todos en cuanto a lo económico, en lo deportivo, en cuanto a todo. Nos ha faltado eso, no hemos tenido esa virtud de crear ese mercado en el extranjero”.

Chepo de la Torre respalda la llegada de Rafael Márquez a la Selección Mexicana

Otro de los temas abordados durante la conversación con Peloteando fue la designación de Rafael Márquez como técnico de la selección mexicana. Para De la Torre, mantener una continuidad en los procesos puede permitir que el nuevo entrenador conozca con mayor profundidad a los futbolistas disponibles, las categorías inferiores y la estructura que existe detrás del equipo mayor.

Sobre si Márquez es el perfil adecuado para asumir el cargo, respondió: “Para mí, el darle seguimiento a los procesos es muy importante, va a conocer todo, quiénes están debajo, quiénes siguen, todo eso es muy importante, es lo que han hecho muchos países para ir creciendo poco a poco, irle dando esa credibilidad a sus elecciones y sobre todo la fortaleza de saber qué es lo que hay detrás y no empezar otra vez. Sabe perfectamente cómo se maneja el jugador mexicano y eso es muy benéfico. Estamos adelantando mucho los procesos y eso me gusta a mí. Rafa es una buena persona y que se ha preparado muy bien. Ha sido una excelente decisión”.

De la Torre también se refirió a la conformación del cuerpo técnico que acompañará a Márquez y puso énfasis en la necesidad de rodearse de colaboradores que complementen su metodología. “Tiene que ser gente de confianza, gente en el que él redondee su trabajo […] Esperemos que las cosas vayan por buen camino. Creo que el fútbol mexicano viene ascendiendo a nivel selección y con Rafa se puede consolidar aún más”.

Chepo de la Torre critica la desaparición del ascenso y descenso en México

El extécnico de Chivas y Toluca también se pronunció sobre la desaparición del ascenso y descenso en el fútbol mexicano, un sistema que, desde su perspectiva, representa un incentivo deportivo tanto para los clubes que buscan subir de categoría como para aquellos que intentan evitar perderla. “En todas las competiciones, si no aspiras a algo más importante, a un crecimiento, ¿qué motivación hay? El dinero, sí, pero al final de cuentas es el castigo de una vergüenza de descender ¿Por qué no hiciste bien las cosas? ¿Por qué no lo invertiste? ¿Por qué no lo trabajaste bien? La premiación de subir de categoría porque hiciste un buen trabajo, un buen proyecto, le invertiste, estás creciendo y no creces. Entonces, es ilógico y es decepcionante. Uno trabaja para seguir creciendo mejores niveles, pero si no ves que vas a crecer, es difícil seguir en la misma línea”.

De la Torre agregó que la competencia también debe generar presión dentro de los planteles y responsabilizó a los propietarios de los clubes de las decisiones alrededor del modelo. “Los dueños son los que tienen el sartén por el mango, pero tienen que hacer que el jugador tenga esa presión de sentir que si las cosas no salen bien, estás fuera. La competencia es así. Si no, los vuelves conformistas, los vuelves pasivos y no nos gusta para nada”.

José Manuel de la Torre, nacido en Guadalajara en 1965, desarrolló una trayectoria como futbolista antes de iniciar su etapa como entrenador. En los banquillos fue campeón de Liga MX con Chivas en el Apertura 2006 y con Toluca en el Apertura 2008 y Bicentenario 2010. También dirigió a la selección mexicana entre 2010 y 2013, periodo en el que conquistó la Copa Oro 2011, además de pasar por clubes como Santos Laguna, Tigres, Puebla y el propio Guadalajara en una segunda etapa.

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