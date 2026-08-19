Nairo Quintana e Isaac del Toro lideran las ausencias notables de La Vuelta a España 2026

Sin lugar a dudas la ausencia del boyacense es la más llamativa, todo el mundo ciclístico esperaba que el ‘Cóndor’ tuviera un final de carrera hegemónico.

Nairo Quintana e Isaac Del Toro/ AFP/ Reuters.

El próximo sábado comenzará la última ‘grande’ del 2026. Está por empezar la edición 81 de la Vuelta a España. La emocionante competición comenzará en Mónaco, Francia, serán 9.4 kilómetros de recorrido en está mítica ciudad, una contrarreloj individual con un solo medidor de tiempo y que promete dejar conclusiones de cara al encare de esa primera semana.

A pesar que la competición cuenta con grandes competidores como Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Félix Gall (Decathlon CMA CGM Team), Richard Carapaz (EF Education – EasyPost), Enric Mas (Movistar Team) y varios más, también cabe resaltar los pedalistas que no serán parte de esta última ‘grande’ de la temporada UCI.

Nairo Quintana

Tal vez la ausencia más impactante de lo que será el inicio de esta Vuelta a España 2026. Una noticia que tomó con sorpresa al deportista, a todo el mundo ciclístico y especialmente a Colombia, el país que quería ver al ‘Cóndor’ en su última ‘grande’, después de haber anunciado su retiro en el pasado mes de marzo.

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Sigue sin encontrarse alguna explicación del por qué la escuadra española, liderada por Eusebio Unzué, manager del Movistar Team, dejó por fuera al boyacense. Nairo no corrió Giro de Italia y Tour de Francia, esperaba que la ronda ibérica fue su cierre con broche de oro, pero finalmente no será parte increíblemente.

Isaac del Toro

A pesar que Tadej Pogacar fue parte y se quedó con el título del Tour de Francia, el UAE Team Emirates XRG dejó por fuera al mexicano, quien se luce en La Vuelta a Alemania por estos días, para que se encargara de otras competiciones y además consideró necesario un descaso para el latinoamericano después de lo que fue su gran rendimiento en la ronda ‘Gala’, en la que se subió al podio en la tercera casilla.

Jonas Vingegaard

Una de las tristes noticias que dejó el Tour de Francia, fue la aparatosa caída de Jonas Vingegaard en medio de la disputa de la etapa 15, la fracción del 19 de julio que estaba contemplada entre Champagnole y Plateau de Solaison, infortunadamente el danés se abrió mucho en una curva y se fue al piso, lo que provocó que tuviera que ser trasladado a un centro médico.

Tras confirmarse la rotura de la clavícula, el líder del Team Visma | Lease a Bike le puso fin a la temporada 2026, tristemente tendrá que pasar un par de meses entre recuperación y nueva adaptación para volver en el 2027 de la mejor manera, para seguir peleándole a Tadej Pogacar las grandes vueltas.

Juan Ayuso

Después de luchar por alguna victoria de etapa en el pasado Tour de Francia, pero lograr únicamente cuarta posición en varias fracciones, el español se perderá la fiesta deportiva de su país y no es para menos, después de lo hecho en la ronda ‘Gala’. El Lidl-Trek entendió que la lucha por el top 10 de la general estuvo ardua y no quería arriesgar a su deportista con futuras lesiones o un abandono en La Vuelta.

Remco Evenepoel

El campeón Mundial y Olímpico dio un verdadero batacazo en el pasado Tour de Francia. Si bien “aprovechó” que Jonas Vingegaard se tuvo que retirar de la competición por lesión, el belga dio la sorpresa al quedarse con 2 fracciones de la ronda ‘Gala’, especialmente aquella crono-escalada del 21 de julio en la que superó por 0:28 a Tadej Pogacar y comenzó a sembrar el subcampeonato de la segunda ‘grande’ del año. Por tal motivo, es justificable su ausencia en esta Vuelta a España.

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