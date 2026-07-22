Mohamed, autocrítico tras caer ante Pumas: “Llegaron dos veces, hicieron dos goles, nos ganaron bien”

Tras la derrota en la jornada 2 del Apertura 2026, el técnico analizó los errores defensivos de su equipo, el debut de Carlos Carrillo y la situación física de sus jugadores, previo al duelo ante Cruz Azul

El técnico Antonio Mohamed evaluó el desempeño de su equipo tras la derrota 2-0 ante Pumas en la jornada 2 del Apertura 2026 en el Estadio Nemesio Díez. El estratega señaló que la derrota fue consecuencia de errores al inicio de la segunda mitad y de no reaccionar a tiempo frente a un rival con experiencia. “Entramos el segundo tiempo en punta de pie y la pagamos muy caro. Nos llegaron dos veces, hicieron dos goles y nos ganaron bien, así que nos tiene que servir de aprendizaje”, comentó.

Mohamed destacó que la derrota no se debió a la actitud del equipo, sino a la percepción de que el encuentro estaba definido. “No es actitudinal, es un tema de sentirnos que el partido ya estaba definido y realmente no era así. Jugamos contra un equipo de jerarquía que venía por una revancha”, explicó el estratega sobre el desarrollo del juego.

El técnico también abordó la inclusión de Carlos Carrillo, joven que debutó en el partido. “No hizo la pretemporada con nosotros… lo pusimos porque necesitábamos un centro delantero. Entrenó un día y lo llevamos a Guadalajara. Lo hizo bastante bien y aprovechó su oportunidad”, señaló Mohamed sobre la participación del jugador.

Respecto a los futbolistas lesionados y ausentes, Mohamed aclaró que prioriza trabajar con los elementos disponibles y que ninguno de los jugadores que no estaban físicamente listos podría estar para el partido del sábado. “No creo que ninguno llegue al sábado, así que somos los que estamos”, indicó.

Sobre la actitud del equipo en los próximos compromisos, Mohamed enfatizó la disposición de sus jugadores a darlo todo en la cancha. “El mensaje es el de siempre, que vamos a dejar todo en la cancha y ojalá que podamos ganar”, señaló.

En cuanto a la planificación de rotaciones y pretemporada, Mohamed explicó que su intención era evaluar el estado físico de todos los jugadores. “No pusimos ningún equipo alterno, queríamos ver a todos en ritmo… necesitaba yo ver quiénes están mejor físicamente para jugar la final. Ese era el plan”, detalló.

Finalmente, el estratega mencionó que las modificaciones durante el partido permitieron ajustar la estructura y generar más oportunidades de juego. “Gracias al talento de los jugadores, se hizo un buen cambio de plan, un poco de estructura, mejorar espacios y la entrada de los cambios fue fundamental”, concluyó Mohamed, enfocándose en la preparación para los siguientes encuentros del Apertura 2026, y para encarar el Campeón de Campeones ante el Cruz Azul.

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