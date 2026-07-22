Pumas encuentra calma tras remontar al Toluca: “Hoy el resultado te ayuda para seguir creciendo”

Emerson Panigutti valoró la remontada de Pumas ante Toluca, descartó lesión de Keylor Navas y aseguró que el equipo aún se adapta a la propuesta de Esteban Solari

Pumas consiguió su primera victoria del Apertura 2026 después de imponerse 2-1 al Toluca en el Estadio Nemesio Diez en un partido adelantado de la jornada 2 de la Liga MX. El resultado permitió al conjunto universitario dejar atrás la derrota sufrida en su debut y comenzar a sumar puntos bajo el mando de Esteban Solari. El entrenador argentino no estuvo en el área técnica debido a que cumplió un partido de suspensión tras ser expulsado frente al Pachuca. Por ese motivo Emerson Panigutti tomó su lugar durante el encuentro y también compareció ante los medios en la conferencia de prensa posterior.

El auxiliar técnico destacó la respuesta del equipo después de comenzar el partido en desventaja. “Es importante siempre ganar y más después de un inicio como el que tuvimos, pero como ya lo dijimos varias veces somos un equipo en formación y de a poco vamos encontrando la idea que este equipo pretende”, explicó Panigutti en conferencia de prensa.

El triunfo tuvo un valor adicional para Pumas debido al escenario y al rival. Toluca ha convertido el Estadio Nemesio Diez en una de sus principales fortalezas durante los últimos torneos y pocos equipos han conseguido salir con puntos de ese inmueble. Para Panigutti la remontada representa una señal del trabajo que busca desarrollar el cuerpo técnico. El auxiliar consideró que vencer a uno de los equipos con mayor regularidad de la Liga MX permite afrontar los siguientes partidos con mayor estabilidad.

“Ganar hoy en esta casa contra un rival de la jerarquía que tiene Toluca que es uno de los mejores equipos de la liga y poder dar vuelta a un resultado nos da tranquilidad para seguir trabajando de cara al futuro”, señaló.

Pumas mantiene su proceso bajo el mando de Esteban Solari

Pumas inició el Apertura 2026 con un cambio en la dirección técnica y con una propuesta diferente a la que el plantel utilizó durante el torneo anterior. La llegada de Esteban Solari obligó a los futbolistas a modificar automatismos y conceptos dentro del campo. Panigutti explicó que el equipo conoce el camino que pretende seguir aunque reconoció que la adaptación llevará tiempo. El cuerpo técnico considera que el resultado ante Toluca puede contribuir al crecimiento colectivo sin perder de vista que apenas se disputaron dos jornadas.

“Nosotros estamos bien y sabemos el camino que tenemos por delante. Sabemos que hay una nueva idea y nos estamos adaptando. El plantel también se está acostumbrando a una forma diferente de jugar”, comentó.

El auxiliar evitó considerar la victoria como un punto definitivo dentro del torneo. Pumas sumó tres puntos fuera de casa pero todavía deberá sostener su funcionamiento durante las próximas jornadas para demostrar que la reacción en el Nemesio Diez puede mantenerse. “Hoy el resultado te ayuda para seguir creciendo con humildad sabiendo que ganamos un partido importante pero no más que eso”, agregó.

Uno de los aspectos que resaltó fue la respuesta mental del equipo Pumas no perdió el orden y consiguió mantenerse dentro del encuentro hasta encontrar los espacios que le permitieron remontar durante la segunda parte. “Hay que destacar la fortaleza mental que tuvo el equipo porque dar vuelta un partido en esta cancha no es fácil”, aseguró.

Los cambios ayudaron a Pumas en la remontada

El cuerpo técnico realizó modificaciones en la alineación y en el sistema durante el segundo tiempo. Panigutti reconoció que los cambios tuvieron influencia en el resultado aunque también atribuyó la remontada al trabajo de todo el grupo. El auxiliar señaló que los jugadores han comenzado a confiar en la propuesta y que esa convicción fue importante para sostener el esfuerzo después de recibir el primer gol.

“Los cambios han ayudado sin duda porque pudimos dar vuelta al resultado pero acá también pasa mucho por el esfuerzo que hizo todo el grupo que está convencido de una idea y se va convenciendo”, indicó.

Pumas tuvo momentos de dominio durante el inicio del partido. Sin embargo Toluca aprovechó una de sus oportunidades para ponerse por delante y cambiar el desarrollo del encuentro. El conjunto universitario mantuvo su planteamiento y encontró la reacción en la segunda mitad. Para el auxiliar técnico esa respuesta reflejó el carácter del plantel en una situación que pudo complicar el partido.

“Lo habíamos comenzado bien. Creo que los primeros minutos habíamos dominado a Toluca pero son jugadores de jerarquía y a veces te dan vuelta el resultado en una jugada. Este equipo tuvo el carácter para sostener dar vuelta y ganar hoy”, explicó.

Keylor Navas recibió atención médica tras un golpe

Keylor Navas encendió las alertas durante el partido después de recibir atención por parte del cuerpo médico. El portero continuó en el encuentro y volvió a ser revisado al finalizar el compromiso. Panigutti informó que el guardameta se encuentra en buenas condiciones y que la intervención médica se debió a un golpe sufrido durante el juego. El auxiliar descartó de momento una lesión que pudiera comprometer su participación en los siguientes encuentros.

“Él está bien. Fue un golpe que tuvo durante el partido pero ya está recuperado. Obviamente está con las atenciones médicas pero está bien”, afirmó.

La presencia del portero será uno de los puntos a seguir durante los próximos entrenamientos. Pumas deberá evaluar su recuperación antes de preparar el siguiente compromiso del Apertura 2026.

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