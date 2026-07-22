El error de Keylor Navas que terminó en gol del Toluca ante Pumas

El portero de Pumas cometió un error decisivo que permitió a Jorge Díaz Price anotar el primer gol de Toluca contra Pumas en el Estadio Nemesio Diez

Keylor Navas falla ante Toluca y compromete a Pumas. Imago 7

Keylor Navas quedó señalado en el partido entre Toluca y Pumas, correspondiente a la jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX. Una duda del guardameta costarricense facilitó la anotación con la que los Diablos Rojos abrieron el marcador en el Estadio Nemesio Diez.

El conjunto universitario había logrado contener los primeros intentos del equipo local y trataba de encontrar espacios para acercarse al área rival. Sin embargo, una acción por la banda derecha modificó el desarrollo del encuentro.

¿Cómo fue el error de Keylor Navas ante Toluca?

Al minuto 15’, Helinho recibió el balón cerca del costado derecho y envió un centro hacia el área de Pumas. La pelota cruzó la zona defensiva sin que los centrales universitarios consiguieran despejarla.

Keylor Navas dio algunos pasos hacia el balón, pero detuvo su salida y permaneció cerca de la línea de gol. La decisión dejó libre el recorrido del centro y permitió que Jorge Díaz Price apareciera sin marca en el segundo poste. El jugador del Toluca conectó la pelota y la mandó al fondo de la portería para establecer el 1-0. La jugada generó reclamos entre los defensores de Pumas, quienes esperaban que el capitán cortara el envío antes del remate.

¡Goool del Toluca!



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La anotación representó una de las primeras aproximaciones del conjunto mexiquense. Pumas había limitado los espacios durante el inicio del compromiso, pero la falta de coordinación entre el portero y su defensa terminó por conceder la ventaja.

Pumas llegó al encuentro con la necesidad de reaccionar después de perder 3-0 ante Pachuca en su presentación dentro del Apertura 2026 en el Estadio Olímpico de CU. En aquel partido, Navas evitó más anotaciones, aunque el equipo no pudo responder en ataque.

El compromiso frente a Toluca también marcó la segunda presentación de Esteban Solari como entrenador universitario. El técnico tomó el cargo después de la etapa de Efraín Juárez, quien llevó al club a disputar la final del Clausura 2026.

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