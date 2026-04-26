¡Dramático empate! Chivas deja escapar el liderato y La Hormiga González el bicampeonato de goleo

Los Pumas enfrentarán la Liguilla del Clausura 2026 como líderes con su victoria en la última fecha

Las Chivas dejó escapar la cima en la última fecha | Imago7

Las Chivas no pudieron adjudicarse la cima de la clasificación, luego de empatar 0-0 con Tijuana en el Estadio Akron, en duelo correspondiente a la jornada 17 del Clausura 2026, con lo que enfrentarán la Liguilla en el segundo lugar. Además, Armando ‘La Hormiga’ González no pudo marcar por tercer juego consecutivo, lo que lo deja fuera de la contienda por el título de goleo.

A sabiendas de la victoria de Pumas antes del silbatazo inicial, tanto el Guadalajara como los Xolos salieron al compromiso con una gran intensidad, pero los locales emprendieron un mayor entusiasmo en sus llegadas. Por su parte, los fronterizos intentaron hacer daño en la primera mitad con algunas contragolpes y disparos de larga distancia con Kevin Castañeda y Gilberto Mora, siendo éste último quien más cerca estuvo al exigir a Oscar Whalley.

Las acciones más claras fueron del Rebaño Sagrado, con Efraín Álvarez, luego de recibir un pase a profundidad por el costado izquierdo, dentro del área y ante el achique de Toño Rodríguez, el rojiblanco intentó abrir el marcador con un túnel, pero el portero salió victorioso al evitar la caída de su marco. El guardameta fronterizo se convirtió en factor del compromiso al 33′ tras atajar un disparo de Daniel Aguirre tras un pase retrasado, siendo el más importante para el cuadro de Sebastián Abreu.

Para la segunda mitad, cuando se esperaba que hubiesen más acciones de peligro, la delantera de Chivas careció de claridad frente a la meta rival, pues no tuvieron la puntería fina para poder abrir el marcador. Algo que agradeció Sebastián Abreu, pero que de nada le sirvió al no poder marcar tampoco.

La Hormiga González se topa con la sequía goleadora al final del torneo

La Hormiga González tuvo problemas al frente, ya que no pudo encontrar su mejor versión como rompe redes, ya que no logró tener un buen control de la pelota cuando lo encontraban dentro del área. Apenas en los primeros instantes del complemento, se le escapó la redonda y permitió que Jackson Porozo le robara la esférica.

Quien también tuvo una falla importante fue Diego Campillo en un tiro de esquina al 49′. Después de encontrar al defensor solo en el área, no giró la cabeza y mandó por un costado la pelota tras ponerle la frente, con lo que perdonó a los fronterizos.

Por si esto fuera poco, Richard Ledezma igual mandó a volar la pelota frente al arco de Toño Rodríguez al 60′. El lateral mexicano cerró la pinza de un centro en diagonal y raso, pero al llegar muy apresurado no pudo poner el 1-0 tras pegarle muy abajo a la número cinco.

Ya en la recta final del compromiso, al minuto 82, Daniel Aguirre llegó a línea final y mandó un centro retrasado, donde llegó Ricardo Marín, quien al sacar el disparo a la meta, vio frustrada su acción por la gran barrida de Nacho Rivero y así convertirse en el héroe de su equipo. Una jugada clave que hizo valer el 0-0 en el partido.

Chivas deja escapar el liderato en el Clausura 2026 en la última jornada

Las emociones fuertes no terminaron allí, ya que en el tiempo de compensación Katia Itzel pitó un penalti a favor del Guadalajara por una mano de Adonis Preciado tras un centro al área. Sin embargo, el VAR llamó a la silbante para revisar la acción en el monitor, que por unos instantes mantuvo en ascuas a los aficionados rojiblancos, los cuales empezaron a chiflar al ver que echó para atrás la pena máxima.

Con este resultado, las Chivas dejaron escapar el liderato tras seis fechas al hilo manteniéndose en la cima, dejándole ese lugar a los Pumas, quienes cumplieron al vencer a Pachuca en el Estadio Hidalgo. Por su parte, los Xolos se mantienen en el octavo lugar de la clasificación y solo quedaría fuera de la Liguilla si Atlas empata o derrota al América.

TE PUEDE INTERESAR: