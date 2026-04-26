Toluca vs León en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? jornada 17

Los Diablos buscan mejorar en la tabla de cara a la Liguilla

Toluca vs Leon en vivo online de la Liga MX | Claro Sports

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?

En el duelo entre Toluca y León, las casas de apuestas colocan a los Diablos Rojos como favoritos con una cuota de -162, respaldados por su buen momento y la fortaleza que suelen mostrar en casa. El empate paga +335, lo que sugiere un escenario menos probable pero posible si el partido se vuelve cerrado, mientras que la victoria de León se cotiza en +375, reflejando su papel de underdog, aunque con capacidad de competir si logra ser efectivo en sus oportunidades.

Antecedentes del Toluca vs León y últimos resultados en la Liga MX

En la rivalida reciente de este partido, Toluca tiene una ligera ventaja con dos victorias contra una derrota y dos empates en los últimos cinco partidos de la Liga MX

León 2-4 Toluca | Apertura 2025

León 3-3 Toluca | Clausura 2025

Toluca 2-2 León | Apertura 2024

Toluca 4-1 León | Clausura 2024

León 1-0 Toluca | Apertura 2023

¿Dónde ver en vivo el Toluca vs León? Canales de TV y transmisión streaming

Para que no pierdas detalle te recordamos que el duelo de la jornada 17 entre Toluca y León se podrá seguir por el Canal 7 y en streaming por FOX. Además de tener todos los detalles en Claro Sports

Clausura 2026: horario del partido Toluca vs León, hoy 25 de abril de 2026

El partido entre el Toluca y León se disputará a las 19:00 horas tiempo de la Ciudad de México. En Estados Unidos será a las 21:00 horas del Este y 18:00 horas del Pacífico.

Toluca vs León EN VIVO

La jornada 17 del Clausura 2026 sigue su curso este 25 de abril con un enfrentamiento determinante en el Estadio Nemesio Diez, donde Toluca recibe a León en un partido que puede definir el rumbo de ambos en la pelea por la Liguilla.

Los Diablos Rojos llegan con la intención de dejar atrás su tropiezo reciente y cerrar la fase regular con una mejor posición en la tabla. El equipo de Antonio Mohamed ha sido competitivo a lo largo del torneo, pero sabe que no puede permitirse otro error si quiere mantenerse entre los protagonistas. Además, afrontará este compromiso con la sensible baja de Marcel Ruiz.

Del otro lado, León se juega mucho más que tres puntos. La Fiera necesita sumar para no complicar su presencia en la fase final, luego de ver cortada su buena racha en un duelo lleno de emociones en la jornada anterior. El equipo de Javier Gandolfi sabe que está en el límite y que cualquier error podría dejarlo fuera.

Con ambos equipos urgidos de reaccionar y con la clasificación en juego, se espera un partido intenso en el Infierno, donde cada jugada puede marcar la diferencia en el cierre del campeonato.

Te puede interesar: