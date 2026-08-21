Necaxa

Necaxa desafía una racha de cuatro años sin triunfo ante Pumas en Ciudad Universitaria

Publicado por Redacción Claro Sports

Necaxa visita Ciudad Universitaria con una racha adversa de cuatro años sin ganar en el Olímpico Universitario, donde Pumas busca hacerse fuerte

Pumas recibe a un Necaxa que no gana en CU desde 2022. Imago 7
Pumas recibe a un Necaxa que no gana en CU desde 2022. Imago 7

Pumas recibirá a Necaxa en el Estadio Olímpico Universitario dentro del Apertura 2026 con un antecedente favorable: los Rayos no ganan en Ciudad Universitaria desde el 19 de marzo de 2022, cuando se impusieron 3-1. Desde entonces, el inmueble se ha convertido en una visita complicada para el conjunto hidrocálido.

El duelo también llega con realidades distintas. Pumas marcha sexto y solo ha perdido una vez en el torneo, mientras Necaxa ocupa el lugar 12 y acumula dos derrotas consecutivas, ante Toluca y León. Los Rayos, sin embargo, ya vencieron a Monterrey y Atlante durante el actual certamen. LEE LA NOTA COMPLETA

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