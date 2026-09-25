Gerardo Torrado revela por qué salió de Tigres: “Tenía otra visión para el proyecto”

El exdirectivo explicó que la elección de Víctor Manuel Vucetich provocó diferencias irreconciliables con la directiva felina

Torrado explicó los motivos detrás de su salida del club | Imago 7

Gerardo Torrado rompió el silencio sobre su salida de Tigres y reveló que la decisión de colocar a Víctor Manuel Vucetich al frente del proyecto deportivo provocó un punto de quiebre con la directiva del conjunto regiomontano.

“Salgo de Tigres por diferencias irreconciliables donde yo tenía otra visión para el proyecto, desde la elección del entrenador y se decide poner a Víctor Manuel (Vucetich)”, explicó para David Faitelson en Faitelson Sin Censura

Torrado no estaba de acuerdo con la llegada de Vucetich

Tras la salida de Guido Pizarro del banquillo auriazul, Torrado había encabezado el proceso para encontrar al nuevo entrenador de los universitarios y consideraba que el trabajo realizado apuntaba hacia una alternativa distinta.

“Yo consideraba que habíamos hecho un buen proceso para elegir al entrenador, para seguir potenciando el proyecto y no estaba de acuerdo con esa decisión”, señaló.

La postura de la directiva terminó imponiéndose y Vucetich fue el elegido para encabezar la nueva etapa deportiva del conjunto regiomontano, situación que terminó por marcar el final del ciclo del exfutbolista.

La reestructuración que cambió el proyecto de Tigres

El 20 de agosto de 2026, el cuadro felino anunció oficialmente una reestructuración dentro de su área deportiva. Torrado dejó la vicepresidencia deportiva después de dos años en el puesto y Vucetich llegó para ocupar esa posición.

Además de asumir como vicepresidente deportivo, también tomó de manera interina la dirección técnica del primer equipo, concentrando las decisiones deportivas y el manejo del plantel.

Torrado agradece su etapa con Tigres

Pese a las diferencias que provocaron su salida, aseguró que mantiene agradecimiento hacia la institución y destacó lo vivido durante sus dos años de gestión.

“Tengo palabras de agradecimiento por haber participado en una institución tan grande e importante como Tigres, durante esos años hubo mucho aprendizaje, retos, toma de decisiones, algunas difíciles, de estructurar procesos”, expresó.

El exdirectivo también destacó su relación con la afición felina y aseguró que el cierre de su etapa forma parte de los ciclos naturales dentro del fútbol.

“Como todo en la vida, se abren ciclos y se cierran ciclos, pero agradecido de haber formado parte de una de las mejores aficiones del fútbol mexicano”, concluyó.