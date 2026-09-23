América prepara regreso ante Necaxa con dudas sobre sus nuevos refuerzos, bajas por Fecha FIFA y lesionados

Las Águilas trabajan rumbo al duelo ante Necaxa con dudas sobre sus nuevos centrales y cuatro bajas por Fecha FIFA

Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno aceleran su adaptación con América. Imago 7

América continúa con su preparación rumbo al duelo ante Necaxa dentro de la jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Victoria y en el Nido de Coapa comienzan a definirse las condiciones del plantel. Los principales focos de atención están puestos en Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno, los dos defensas centrales que llegaron en el último mercado de fichajes y que ya trabajan al parejo del grupo.

Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno esperan su debut con América

Ambos futbolistas realizaron la práctica junto al resto de sus compañeros, aunque todavía existe incertidumbre sobre si podrán ser considerados por Guillermo Almada para el siguiente compromiso de las Águilas frente a los Rayos.

La decisión sobre la posible convocatoria de ambos defensas dependerá de su proceso de adaptación. De acuerdo con la metodología que ha utilizado Almada con sus anteriores refuerzos, el cuerpo técnico suele otorgar un periodo aproximado de dos semanas para que los jugadores puedan adaptarse a la exigencia del equipo y a las condiciones de la Ciudad de México.

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El seguimiento será día a día, con la intención de que ambos futbolistas lleguen en las mejores condiciones antes de disputar sus primeros minutos con la camiseta azulcrema.

Alan Cervantes y Kevin Álvarez avanzan en su recuperación

Otra de las novedades en Coapa fue la reincorporación progresiva de Alan Cervantes, quien causó baja de la Selección Mexicana debido a una molestia muscular. El mediocampista realizó sus primeros minutos de trabajo en cancha junto al grupo, aunque todavía lo hizo con tenis convencionales y no con zapatos de fútbol, como parte de un proceso gradual para recuperar ritmo y evitar una recaída.

Por su parte, Kevin Álvarez también dio buenas noticias al integrarse nuevamente al entrenamiento colectivo. El lateral había quedado fuera del último partido por un problema muscular, pero ya trabaja con normalidad junto a sus compañeros.

América prepara el duelo ante Necaxa con bajas internacionales

El equipo dirigido por Guillermo Almada afrontará el siguiente compromiso con algunas ausencias debido a la Fecha FIFA. Las Águilas no contarán por ahora con Óscar Perea, Brian Rodríguez, Israel Reyes e Isaías Violante, quienes fueron convocados por sus respectivas selecciones nacionales.

Con la incorporación de Ramos Mingo y Bueno, y la recuperación de Álvarez, además de las bajas por compromisos internacionales y la lesión de Cervantes, América continúa ajustando detalles para enfrentar a Necaxa y mantener su ritmo dentro del Apertura 2026.

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