Pumas vs Atlético San Luis en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 10

Pumas recibe este 27 de septiembre al Atlético San Luis en el Estadio Olímpico Universitario, un partido que enfrenta al lugar 12 y 13 del Apertura 2026

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Pumas y Atlético de San Luis se enfrentarán este domingo 27 de septiembre de 2026 a las 12:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario, en un partido correspondiente a la jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos para mejorar su posición en la tabla, pues se mantienen en la zona media-baja de la clasificación y buscan comenzar a meterse en la pelea de los lugares de la Liguilla.

El conjunto universitario ocupa el 12.º lugar con 12 puntos, producto de tres triunfos, tres empates y tres derrotas, además de que suma dos partidos consecutivos sin conocer la victoria, incluido el empate 1-1 ante Atlas en la fecha anterior. Por su parte, el Atlético de San Luis marcha en el puesto 13 con nueve unidades, con dos victorias, tres empates y cuatro descalabros, aunque llega con confianza tras superar 3-1 al Necaxa. El encuentro tendrá un elemento adicional para Pumas, ya que Esteban Solari no contará con cuatro futbolistas convocados por sus selecciones: Adalberto Carrasquilla, Álvaro Angulo, Robert Morales y Pedro Vite. La escuadra auriazul sí tendrá disponible a Keylor Navas, quien no recibió llamado con Costa Rica, mientras que los potosinos llegarán con plantel completo para la jornada.

Fecha, horario y dónde ver el Pumas vs Atlético de San Luis del Apertura 2026 de la Liga MX

Los Pumas de la UNAM se enfrentan este domingo 27 de agosto al Atlético de San Luis en el Estadio Olímpico Universitario, en un encuentro correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2026. Sigue la actividad de este encuentro en Claro Sports, con un minuto a minuto completo, los momentos clave del partido, estadísticas, análisis y la información más destacada de un partido que pondrá frente a frente a dos equipos que buscan los tres puntos para evitar meterse en problemas en la clasificación.

Fecha : 27 de septiembre de 2026.

: 27 de septiembre de 2026. Estadio : Olímpico Universitario.

: Olímpico Universitario. Horario : 12:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

: 12:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. Dónde ver: VIX.

Alineaciones probables del Pumas vs Atlético de San Luis para la jornada 10 de la Liga MX 2026

La presión sobre Esteban Solari podría modificar la idea táctica que tenía para Pumas, ya que el técnico parecía decidido a apostar por un esquema 4-4-2; sin embargo, las ausencias de algunos futbolistas por la fecha FIFA representan un factor que puede influir en la alineación del conjunto universitario. Del otro lado, Diego Mejía, entrenador del Atlético de San Luis, mantiene una propuesta basada en el 4-2-3-1, por lo que el partido entre ambos equipos también plantea un contraste de estilos dentro del terreno de juego.

Pumas : Keylor Navas, Rodrigo López, Angel Azuaje, Nathan Silva, Pablo Bennevendo, Uriel Antuna, Víctor Arteaga, Pedro Vite, Luciano Herrera, Robert Morales y Juninho.

: Keylor Navas, Rodrigo López, Angel Azuaje, Nathan Silva, Pablo Bennevendo, Uriel Antuna, Víctor Arteaga, Pedro Vite, Luciano Herrera, Robert Morales y Juninho. Atlético San Luis: Gibrán Lajud, Benjamín Galindo, Aldo Cruz, Eduardo Aguila, Román Torres, Óscar Macías, Sebastien Salles-Lamonge, Rafael Llorente, David Rodriguez, Anderson Duarte y Felipe Mora.

Antecedentes y últimos resultados del Pumas vs Atlético de San Luis en la Liga MX

El historial reciente entre Pumas y Atlético de San Luis presenta una rivalidad equilibrada, con alternancia de triunfos entre ambos equipos en sus últimos enfrentamientos de Liga MX. El conjunto universitario logró imponerse en tres de los cinco partidos más recientes, mientras que el cuadro potosino consiguió dos victorias en ese mismo período. La serie muestra partidos cerrados y marcadores definidos por detalles, por lo cual no hay un claro favorito para este fin de semana.

Atlético de San Luis 0-2 Pumas UNAM | Jornada 15 | Clausura 2026 | 17 abril 2026

Jornada 15 | Clausura 2026 | 17 abril 2026 Pumas UNAM 0-1 Atlético de San Luis | Jornada 14 | Apertura 2025 | 22 octubre 2025

| Jornada 14 | Apertura 2025 | 22 octubre 2025 Atlético de San Luis 2-3 Pumas UNAM | Jornada 5 | Clausura 2025 | 2 febrero 2025

| Jornada 5 | Clausura 2025 | 2 febrero 2025 Pumas UNAM 3-0 Atlético de San Luis | Jornada 12 | Apertura 2024 | 20 octubre 2024

| Jornada 12 | Apertura 2024 | 20 octubre 2024 Atlético de San Luis 3-1 Pumas UNAM | Jornada 2 | Clausura 2024 | 19 enero 2024

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 10?

Pumas llega como favorito para quedarse con la victoria ante Atlético de San Luis, de acuerdo con las cuotas de Caliente MX. El triunfo del equipo universitario aparece en -105, mientras que el empate se encuentra en +265 y una victoria del cuadro potosino paga +260. La diferencia en los números marca una ligera ventaja para los auriazules, aunque el margen también refleja que San Luis tiene posibilidades de competir por un buen resultado.

En cuanto al pronóstico de goles, las apuestas esperan un partido con opciones de movimiento en ambas áreas. La línea de más de 2.5 goles está en -143, mientras que el menos de 2.5 se ubica en +110, por lo que el escenario apunta a un partido con expectativa de anotaciones. El equipo auriazul buscará responder al papel de favorito con un triunfo ante su afición, mientras que el conjunto rojiblanco intentará dar la sorpresa y cambiar las proyecciones iniciales.