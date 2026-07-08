Deschamps calienta el Francia vs Marruecos y explota por designación arbitral argentina

El técnico francés habló sobre Facundo Tello y la cuarteta argentina designada para enfrentar a Marruecos

Didier Deschamps no esquivó la polémica antes del Francia vs Marruecos de los cuartos de final del Mundial 2026. El entrenador de la selección francesa fue cuestionado por la designación de una cuarteta argentina para dirigir el partido en Boston y respondió con una frase que marcó la previa: “Mi rival es Marruecos, no el árbitro”. La decisión de la FIFA colocó a Facundo Tello como juez central y abrió un nuevo capítulo en la tensión deportiva entre Francia y Argentina.

La designación llamó la atención porque todo el cuerpo arbitral confirmado para este cruce es argentino, incluida la figura principal, los asistentes, el cuarto árbitro y el encargado del VAR. El contexto aumentó la repercusión: Francia podría volver a cruzarse con Argentina en una fase posterior del torneo y ambos países arrastran una rivalidad reciente desde la final del Mundial de Qatar 2022.

Deschamps intentó bajar el tono, pero su respuesta dejó varias lecturas en la conferencia previa. El técnico recordó el arbitraje del francés François Letexier en el Argentina vs Egipto y lanzó una frase que fue interpretada como mensaje directo al cuerpo arbitral argentino: “Espero que el árbitro sea tan bueno como el señor Letexier y sus asistentes en otro partido”. El comentario llegó después de las críticas egipcias al trabajo de Letexier en la eliminación ante Argentina.

El seleccionador francés también defendió que el árbitro debe limitarse a aplicar el reglamento sin convertirse en protagonista del partido. En esa línea, sostuvo que el juez está en el campo para “hacer cumplir las reglas del juego de la forma más justa posible”, una frase con la que buscó separar la presión externa del desarrollo futbolístico del encuentro ante Marruecos.

La polémica no se entiende sin el antecedente inmediato del Argentina vs Egipto. Hossam Hassan, entrenador egipcio, criticó con dureza el arbitraje de Letexier tras la derrota 3-2 ante la Albiceleste y aseguró que no volvería a ver partidos del Mundial como reacción a lo sucedido. En ese mismo contexto, Deschamps fue consultado por posibles errores arbitrales y respondió: “Los únicos errores son los de los jugadores”.

El entrenador de Francia añadió que las quejas suelen depender del lado en el que se encuentre cada equipo, por lo que evitó alimentar una denuncia directa antes del compromiso. Sin embargo, dejó otra frase que funciona como advertencia para el duelo de cuartos: “Esperamos que mañana haya el menor número posible de errores por ambas partes”.

La reacción en Francia fue inmediata desde que se conoció la nacionalidad del equipo arbitral. La sorpresa de medios franceses no se hizo esperar y cuestionaron que la FIFA asignara a un grupo íntegramente argentino para un partido de Francia.

Dentro del plantel francés, Dayot Upamecano y Robin Risser también buscaron restar peso al tema arbitral. El defensor del Bayern Múnich dijo que Francia no se enfocará en quién será el árbitro, mientras que Risser pidió no caer en paranoia y sostuvo que, si los jueces están en el torneo, es porque tienen nivel para dirigir esta instancia.

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