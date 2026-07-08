La dura crítica de Falcao al fútbol colombiano tras el Mundial 2026

Luego de la eliminación de Colombia en el Mundial, Falcao explicó el verdadero sentido de sus declaraciones sobre las divisiones del fútbol colombiano y pidió fortalecer la formación de jugadores.

Jhon Arias se lamenta; Falcao es duro con Colombia | Reuters.

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 dejó múltiples reacciones dentro y fuera del país. Una de las voces que más repercusión generó fue la de Radamel Falcao García, quien siguió el torneo desde un rol diferente al habitual. Esta vez no estuvo sobre el terreno de juego defendiendo la camiseta de la Tricolor, sino que hizo parte del equipo de comentaristas de ESPN, desde donde analizó el presente del fútbol colombiano.

Falcao cuestionó la estructura del fútbol colombiano

Tras la derrota frente a Suiza en la tanda de penales, el máximo goleador histórico de la Selección Colombia aprovechó la transmisión para realizar una profunda reflexión sobre las falencias estructurales del fútbol nacional. El ‘Tigre’ aseguró que el país necesita fortalecer los procesos de formación y ampliar las categorías profesionales para ofrecer más oportunidades a los jóvenes futbolistas.

“No puede ser que no tengamos una categoría C, es una vergüenza; que no haya competitividad y se fomente la mediocridad y la vagancia, con equipos que no invierten porque saben que no van a descender a una división C. Tienen presupuesto de primera división y pagan una miseria a los jugadores”, expresó Falcao durante la emisión, agregando que también es necesario mejorar la infraestructura, las herramientas y el acompañamiento en las divisiones menores. Al mismo tiempo, destacó el trabajo que ha realizado Ramón Jesurún al frente de la Federación Colombiana de Fútbol.

El delantero salió a aclarar sus palabras

Las declaraciones rápidamente se viralizaron y varios titulares interpretaron que sus críticas estaban dirigidas al rendimiento de la Selección Colombia y al proceso de Néstor Lorenzo. Ante esa situación, Falcao decidió pronunciarse a través de sus redes sociales para aclarar el verdadero sentido de su mensaje.

“Después de ver que algunos medios, con sus titulares, han tergiversado mis palabras, quiero recalcar que mis declaraciones no hacían referencia a la Selección Colombia“, escribió el delantero en una historia de Instagram.

El mensaje iba dirigido al desarrollo del fútbol nacional

En su publicación, el excapitán de la Tricolor reiteró que su intención era abrir el debate sobre la necesidad de fortalecer el fútbol colombiano desde sus bases. Para ello, insistió en la importancia de invertir en las divisiones inferiores, devolver el ascenso y descenso en la segunda categoría, crear las categorías C y D y mejorar las condiciones salariales de los futbolistas que militan en esas divisiones.

Según Falcao, únicamente fortaleciendo la estructura del campeonato nacional será posible formar mejores jugadores y construir una Selección Colombia con mayores herramientas para competir al más alto nivel en el futuro.

¿Qué sigue para Falcao?

Mientras sus declaraciones continúan generando debate entre aficionados y dirigentes, el futuro de Radamel Falcao García sigue siendo una incógnita. El delantero terminó recientemente su contrato con Millonarios y, hasta el momento, no ha confirmado si continuará jugando como profesional o si pondrá fin a una de las carreras más importantes en la historia del fútbol colombiano.

Por ahora, el ‘Tigre’ permanece sin equipo y su próximo paso sigue siendo una de las grandes incógnitas del mercado, mientras su reflexión sobre el futuro del fútbol colombiano continúa alimentando el debate tras la eliminación de la Tricolor en el Mundial 2026.

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