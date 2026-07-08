Jhohan Romaña salta a la Liga MX: firma con Club León tras brillar en Argentina

El defensor colombiano llega cotizado al alza tras una destacada actuación en San Lorenzo.

Jhohan Romaña, defensor colombiano (Federico Peretti / NurPhoto via AFP)

Mientras se disputa la Copa del Mundo, se va moviendo el mercado de pases en diferentes ligas del continente. En México, por supuesto, no es la excepción. El Club León concretó la llegada de uno de los mejores defensores del fútbol argentino, quien sonó hace poco tiempo para River Plate después de su decisión de cambiar de aires.

Se trata de Jhohan Romaña. El defensor colombiano de 27 años, que militó en San Lorenzo de la liga sudamericana, rescindió anticipadamente su contrato con el ‘Ciclón’ a falta de seis meses para recalar en la ‘Fiera’. Sin duda, un equipo que guarda relación cercana con los futbolistas cafeteros en el último tiempo.

Romaña llegará al Club León

La noticia fue divulgada por el propio San Lorenzo. A pesar de la insistencia por renovar el contrato, pues el nexo se le vencía en diciembre de este año, decidió mantenerse firme en su intención de continuar la carrera en el exterior. Para ello, el equipo de la Liga MX pagó un total de 800 mil dólares, además de dejarle el derecho al club de un 10% por una futura venta.

“Considerando que el jugador se encontraba habilitado para negociar su incorporación a otro club en libertad de acción de cara al vencimiento de su vínculo contractual, y en conocimiento de que había alcanzado un acuerdo para continuar su carrera con el León a partir de enero de 2027, las autoridades de San Lorenzo convinieron concretar la anticipada salida del defensor al equipo mexicano”, indicó la institución en un comunicado de prensa.

El Club Atlético San Lorenzo de Almagro informa que ha alcanzado un acuerdo con el Club León (México) para la salida del futbolista Jhohan Romaña.



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La prensa local informó que Romaña cerró su ciclo en los últimos días. El defensor ya se despidió del plantel luego de que se ajustaran todos los detalles logísticos para concretar el traspaso. Cabe anotar que el estratega Javier Gandolfi también cuenta con Jordan García, Juan Guevara, Daniel Arcila, Diber Cambindo y Edgar Guerra como inquilinos de la legión colombiana.

Romaña, un fichaje de alto nivel

Romaña, tasado por Transfermarkt con un valor de seis millones de euros, cierra su ciclo en San Lorenzo después de sumar 104 partidos, anotar dos goles y dos asistencias. El precio que pagó el club mexicano es muy inferior de su valor real, demostrando el poderío del cafetero. Lo más destacado fue su solidez defensiva, llegando al punto de que un sector del país lo pidiera para renovar el plantel en la Selección Colombia.

Será cuestión de poco tiempo para que Romaña se integre al plantel. Este 17 de julio iniciará el andar de la Liga MX para la ‘Fiera’, que recibirá a Atlas para abrir las emociones del torneo doméstico.

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