¿Cómo le ha ido a Rafa Márquez como entrenador? Así son los números del nuevo DT del Tri

A pesar de su corta trayectoria en los banquillos, la leyenda mexicana ya cuenta con números que lo respaldan

Rafa Márquez se queda al frente del Tri | Imago7

Rafa Márquez será el nuevo entrenador de la selección mexicana después del Mundial 2026, un nombramiento que abrirá una etapa distinta para el Tricolor. El exdefensa asumirá el cargo con una carrera como técnico todavía breve, pero marcada por su paso formativo en el Barça Atlètic, filial del FC Barcelona.

Hasta ahora, esa ha sido su única experiencia como director técnico principal en el fútbol profesional. Al frente del equipo catalán dirigió 82 partidos, con un balance de 40 victorias, 21 empates y 21 derrotas, además de 117 goles a favor y 92 en contra.

Más allá de los números, el trabajo de Márquez fue reconocido por su enfoque en el desarrollo de futbolistas jóvenes. En un entorno como el Barcelona, donde el resultado importa pero la formación pesa igual o más, el mexicano logró adaptarse a una estructura exigente.

Durante su primera temporada, Márquez llevó al Barça Atlètic a los playoffs de ascenso, un resultado importante para un técnico debutante. Esa campaña ayudó a fortalecer su imagen como un entrenador emergente con proyección internacional.

Liderazgo. Una cualidad de los grandes. 👏



Rafa Márquez lo demostró todos los años con la banda de capitán. ¡Ahora lo hará al frente de todo un país! 🔥🇲🇽#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/0UgWoLkAzy — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026

Su labor no se limitó a competir. Márquez trabajó de cerca con canteranos que buscaban dar el salto al primer equipo, un proceso que requiere paciencia, lectura táctica y capacidad para acelerar el crecimiento de jugadores en formación.

En lo futbolístico, su propuesta estuvo ligada a la identidad del Barcelona: posesión del balón, salida ordenada, ocupación racional de espacios y presión tras pérdida. Ese estilo le permitió construir equipos competitivos sin perder el objetivo formativo del filial.

El reto con México será distinto. En selección nacional no tendrá el trabajo diario de club ni el margen de desarrollo prolongado que ofrece un proyecto juvenil. Su desafío será trasladar conceptos claros a un grupo con poco tiempo de preparación.

A favor tendrá su conocimiento del futbolista mexicano, su experiencia como mundialista y su liderazgo construido durante años como capitán. Márquez conoce la exigencia del entorno y también la presión que acompaña a la selección.

Su llegada representa una apuesta por un perfil joven en los banquillos, con pasado internacional y formación reciente en una de las estructuras más reconocidas del fútbol europeo. México buscará que esa combinación ayude a renovar el proyecto rumbo al siguiente ciclo.

Después de su etapa en el Barça Atlètic, Rafa Márquez dará el paso más importante de su carrera como entrenador. El Tricolor quedará en manos de un técnico que aún construye su recorrido, pero que llega con una base clara: formar, competir y ordenar desde el balón.

Te puede interesar: