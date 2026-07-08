¿Estuvo Gilberto Mora en su graduación? El video viral que provocó aplausos en su preparatoria

El mediocampista de México fue nombrado durante la ceremonia del Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, aunque no apareció de forma presencial

Gilberto Mora volvió a llamar la atención fuera de la cancha, esta vez por un video de su graduación de preparatoria que comenzó a circular en redes sociales. El mediocampista de la selección mexicana fue mencionado durante la ceremonia del Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, en Tijuana, aunque no estuvo presente físicamente en la entrega de diplomas.

La grabación se hizo viral porque, al momento en que se escuchó el nombre completo del futbolista, los asistentes reaccionaron con aplausos y gritos. La escena generó comentarios entre aficionados, quienes destacaron que el jugador cerró una etapa académica pocos días después de participar con México en la Copa Mundial 2026.

En el video se observa el pase de lista de los estudiantes de preparatoria. Cuando llegó el turno de “Mora Zambrano Gilberto Rafael”, uno de sus compañeros levantó una imagen del jugador, lo que provocó la reacción inmediata del público. Esa representación fue tomada por muchos usuarios como una forma de acompañarlo en la ceremonia, pese a que el futbolista no apareció en la tarima.

La duda surgió porque en redes sociales varios mensajes señalaron que Mora había asistido a su graduación. Sin embargo, lo que muestra el video es que el mediocampista no estuvo de manera presencial; su nombre fue mencionado durante el acto y sus compañeros lo representaron con una fotografía, mientras el público le dedicó una ovación.

¿Qué pasó en la graduación de Gilberto Mora?

La ceremonia se realizó esta semana en el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, institución en la que Mora cursó la preparatoria en Tijuana. Su ausencia ocurrió en un contexto marcado por su reciente participación con la selección mexicana en el Mundial 2026, donde el Tricolor quedó eliminado ante Inglaterra en los octavos de final.

El futbolista, de 17 años, regresó a Tijuana después de concluir su participación con el equipo mexicano. De acuerdo con reportes locales, sus compañeros lo representaron durante la entrega de diplomas, mientras el colegio y los asistentes reconocieron su cierre de ciclo académico.

La escena también tomó fuerza por el momento que vive Gilberto Mora. El mediocampista disputó su primer Mundial con México y se convirtió en uno de los nombres más comentados del equipo nacional, tanto por su edad como por su presencia en partidos de eliminación directa.

Mora ha combinado su formación académica con su carrera como futbolista profesional en Xolos de Tijuana y con sus convocatorias a la selección mexicana. En distintos reportes se ha señalado que el jugador mantiene una rutina dividida entre entrenamientos, clases y compromisos deportivos.

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