Vuelve la montaña en el Tour: cuatro colombianos quieren dar el golpe en la etapa 6

El Tour de Francia afronta su primera gran jornada de alta montaña con el Tourmalet como gran desafío. Colombia espera una destacada actuación de sus escaladores.

Egan Bernal se prepara en el Tour de Francia | Reuters.

Después de varios dos en los que los velocistas y los especialistas en terrenos quebrados fueron protagonistas, el Tour de Francia 2026 llegará este jueves 9 de julio a su primera gran jornada de alta montaña. Será una etapa clave para los aspirantes al título, pero también una oportunidad ideal para que los escaladores colombianos vuelvan a mostrar sus condiciones en una de las especialidades que históricamente ha distinguido al país.

Las miradas estarán puestas especialmente en Egan Bernal, Einer Rubio, Harold Tejada y Sergio Higuita, cuatro corredores que afrontarán un recorrido diseñado para los hombres fuertes de la montaña y que esperan recuperar terreno en la clasificación general o pelear por una victoria de etapa.

El Tourmalet vuelve a ser juez de la carrera

La sexta fracción comenzará en Pau y llevará al pelotón hasta Gavarnie-Gèdre en un recorrido de alta exigencia. La jornada incluirá el ascenso al Col d’Aspin, con 12 kilómetros al 6,5 % de pendiente media, antes de afrontar el mítico Col du Tourmalet, uno de los puertos más emblemáticos del ciclismo mundial, con 17,1 kilómetros al 7,3 %.

La etapa concluirá con una inédita llegada en alto a Gavarnie-Gèdre, una subida de 18,7 kilómetros con un promedio del 3,7 %, aunque con rampas que alcanzan el 9 %. En total, los corredores deberán superar cerca de 4.100 metros de desnivel acumulado, una jornada que promete comenzar a marcar diferencias entre los candidatos al maillot amarillo.

Los colombianos, llamados a responder

La llegada de la montaña representa una excelente noticia para los colombianos. Egan Bernal buscará confirmar las buenas sensaciones que ha mostrado desde el inicio del Tour y volver a medirse con los mejores escaladores del mundo. El campeón del Tour 2019 sabe que este tipo de recorridos pueden convertirse en su mejor oportunidad para escalar posiciones en la clasificación general.

Por su parte, Einer Rubio intentará demostrar nuevamente su capacidad en las grandes ascensiones, mientras que Harold Tejada llega con la confianza de haber firmado una de sus mejores temporadas como profesional. A ellos se suma Sergio Higuita, un corredor explosivo que también puede convertirse en protagonista si logra responder al ritmo de los favoritos.

Un día para empezar a soñar

Aunque todavía restarán muchas etapas por disputar, la sexta jornada puede comenzar a definir las aspiraciones de varios corredores. Los grandes favoritos, encabezados por Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, seguramente medirán fuerzas por primera vez en la alta montaña, mientras que los colombianos buscarán aprovechar el terreno para demostrar que siguen siendo referentes cuando la carretera apunta hacia el cielo.

La montaña vuelve al Tour de Francia y, con ella, también regresan las esperanzas de que Colombia tenga una actuación destacada en una de las etapas más esperadas de la primera semana de competencia.

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