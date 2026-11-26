La cadena de cines permite llevar recipientes propios para comprar palomitas a precio especial, aunque existen restricciones de llenado

Así aprovechan la promoción de Cinépolis | Captura de pantalla

Una visita al cine se ha convertido en una competencia de ingenio entre los mexicanos. La promoción de palomitas de Cinépolis por 169 pesos ha desatado una ola de videos virales en TikTok, Facebook y X, donde los usuarios han compartido sus experiencias al acudir a las dulcerías de la cadena con recipientes que van desde ollas para preparar tamales hasta lavadoras, garrafones y canastas para la ropa.

La campaña, denominada ‘Trae tu Canasta’, permite a los consumidores llevar sus propios recipientes para adquirir palomitas de mantequilla a un precio especial. Lo que comenzó como una estrategia comercial terminó por convertirse en una tendencia en internet, con clientes que buscan sorprender tanto a los empleados de Cinépolis como a los usuarios de las redes sociales. Sin embargo, existen condiciones que se deben conocer antes de participar.

¿Cuál es la promoción de palomitas de Cinépolis y cuál es su vigencia?

La promoción de Cinépolis comenzó el miércoles 25 de noviembre y estará disponible hasta el viernes 27 de noviembre de 2026. La dinámica consiste en acudir a la dulcería de alguno de los complejos participantes con un recipiente propio y pagar 169 pesos por una cantidad máxima equivalente a dos canastas de palomitas de la presentación Para Llevar, aproximadamente 470 gramos, independientemente del tamaño del contenedor.

Aunque la oferta incluye originalmente palomitas de mantequilla, los consumidores pueden solicitar un cambio de sabor por 58 pesos adicionales y combinar hasta cuatro variedades, dependiendo de las existencias de cada establecimiento. Tampoco existe un límite de compras por persona, por lo que quienes lleven recipientes de mayor capacidad podrán solicitar porciones adicionales, siempre que paguen nuevamente el precio de la promoción. Dos compras, por ejemplo, representan un desembolso de 338 pesos.

🍿😂 ¡De la ropa sucia a las palomitas!



El ingenio mexicano no tiene límites; un grupo de mujeres se volvió viral en redes sociales después de llegar a Cinépolis con un recipiente poco convencional para aprovechar una promoción de palomitas: ¡una lavadora!



Las protagonistas del… pic.twitter.com/igzXtIHQfk — Uno TV (@UnoNoticias) November 26, 2026

¿Por qué se ha hecho viral la promoción de palomitas de Cinépolis?

La posibilidad de utilizar objetos que habitualmente no se relacionan con una visita al cine despertó la creatividad de los consumidores. Uno de los videos que mayor atención ha generado fue grabado en Cinépolis Plaza Acaya, en Mazatlán, Sinaloa, donde tres mujeres llegaron con una lavadora de color rosa y blanco para intentar aprovechar la oferta. Las imágenes muestran la reacción de las trabajadoras de la dulcería ante la presencia del electrodoméstico, aunque la grabación no permite confirmar que haya sido llenado.

Los utensilios de cocina también se han convertido en protagonistas de la tendencia. Vaporeras de hasta 15 litros, como las utilizadas para preparar tamales, ollas exprés y cubetas figuran entre los recipientes reportados en redes sociales. Otros consumidores han recurrido a cajas de huevo, contenedores de plástico y cestas para transportar ropa, con lo que la experiencia de comprar palomitas se ha transformado en una oportunidad para generar contenido.

Entre las ocurrencias más comentadas también aparecen una tina de baño para bebé, garrafones de agua, un estuche para instrumentos musicales y hasta un retrete. La tendencia ha dado pie a memes y publicaciones en las que los internautas proponen premiar al cliente que llegue con el recipiente más original. No obstante, aparecer en un video viral no significa que todos estos objetos cumplan con las condiciones sanitarias de la promoción.

¿Qué recipientes convienen y en qué salas no aplica?

Para aprovechar la cantidad máxima de producto sin complicar su traslado, las mejores alternativas son las ollas de cocina, las vaporeras, los recipientes grandes de plástico de uso alimentario y los contenedores con tapa. De acuerdo con las condiciones oficiales de Cinépolis, los objetos deben estar limpios y ser adecuados para almacenar alimentos. El personal puede rechazar aquellos que presenten malos olores, residuos, humedad excesiva, bordes cortantes, materiales frágiles o cualquier característica que represente un riesgo sanitario.

La promoción está disponible en los complejos tradicionales de Cinépolis de la República Mexicana que cuenten con producto disponible, pero no aplica en Cinépolis VIP. También se ha anunciado la participación de establecimientos Mi Cine, por lo que conviene consultar directamente con cada sucursal. La compra debe realizarse de manera presencial en la dulcería, ya que no es válida mediante la aplicación móvil, la página de internet, los servicios de entrega a domicilio o los kioscos digitales, ni puede combinarse con otros descuentos de palomitas.