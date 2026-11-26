El brasileño firmó un doblete en el triunfo del Toluca por 2-0 ante Atlas y renunció a la posibilidad de marcar un hat-trick con un gesto de fair play tras la lesión de Milton Valenzuela

El gesto del atacante fue alabado por la afición | Imago7

Helinho necesitó poco más de 45 minutos para convertirse en la figura del Toluca, pero fueron sus valores deportivos los que terminaron por robarse los reflectores en el Estadio Nemesio Diez. El brasileño marcó un doblete en la victoria por 2-0 de los Diablos Rojos sobre el Atlas, en la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX, y protagonizó una muestra de juego limpio tras la lesión de Milton Valenzuela.

El atacante sudamericano tuvo la oportunidad de redondear su actuación con un hat trick, pero decidió poner la integridad física de su adversario por encima de sus intereses individuales y colectivos. Su decisión recibió el reconocimiento de los propios futbolistas rojinegros, así como de los aficionados presentes en el inmueble mexiquense.

Helinho renuncia al hat trick tras la lesión de Milton Valenzuela

Corría el minuto 55 del encuentro cuando el Toluca encontró espacios para desplegar un nuevo ataque por el sector derecho. Helinho recibió un servicio a profundidad y superó a Milton Valenzuela, quien sufrió una lesión en su intento por disputar la posesión del esférico.

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El brasileño tenía el balón bajo control y espacio para acercarse a la portería de Camilo Vargas. Sin embargo, al percatarse de que el defensor rojinegro no podía continuar con la jugada, Helinho frenó su carrera y envió voluntariamente el balón fuera del terreno de juego para permitir el ingreso de las asistencias médicas.

La reacción de los jugadores del Atlas no se hizo esperar. Los integrantes del conjunto tapatío reconocieron la decisión de su adversario, mientras que desde las tribunas del Nemesio Diez llegaron los aplausos. Por su parte, Valenzuela no pudo continuar en el encuentro y fue sustituido por Jorge Rodríguez.

La acción también recibió el reconocimiento de la Liga MX a través de sus redes sociales, donde destacó los valores deportivos del brasileño. El gesto adquirió una dimensión particular debido al contexto de la eliminatoria, pues un tercer gol habría incrementado las posibilidades del Toluca de acceder a las semifinales del campeonato.

La grandeza también se demuestra con valores. 🙌 Helinho dejó de lado la competencia para detenerse y estar atento a la situación de Valenzuela. Un gesto que nos recuerda que, por encima de cualquier rivalidad, siempre está el respeto por el compañero y el amor por el futbol. 👏 #LaFiestaDeLaAfición🥳 | #CFIda | #AP26 | #TOLATS — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 26, 2026

Helinho firma un partidazo y acerca al Toluca a las semifinales del Apertura 2026

Más allá de su muestra de fair play, Helinho asumió el protagonismo ofensivo del conjunto dirigido por Antonio Mohamed desde la primera mitad. El brasileño inauguró el marcador con un disparo de zurda desde fuera del área, ante el que Camilo Vargas no pudo evitar la caída de su portería.

El segundo tanto llegó en el arranque del complemento, después de una infracción sobre Paulinho dentro del área rojinegra que requirió la intervención del VAR. Helinho asumió la responsabilidad desde los once pasos y concretó su doblete, con el que estableció el 2-0 definitivo en el marcador.

El resultado permitió a los Diablos Rojos dar el primer paso rumbo a las semifinales, en una eliminatoria en la que no cuentan con el criterio de desempate por posición en la tabla general. Toluca y Atlas definirán su serie el próximo sábado 28 de noviembre en el Estadio Jalisco, donde los escarlatas deberán defender su ventaja.

Helinho abandonó el terreno de juego en el tramo final del encuentro entre los aplausos de la afición. El brasileño culminó una noche en la que demostró su capacidad para marcar diferencias en el ataque, pero también su respeto por la profesión y sus adversarios. Dos goles y una lección de deportividad fueron el saldo de su actuación en el inicio de la Liguilla.