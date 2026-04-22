Efraín Juárez lamenta la baja de Medina, pero apunta a cerrar en lo más alto con Pumas

Pumas remontó ante Juárez con ajustes clave de Efraín Juárez, quien destacó el rendimiento del equipo y las decisiones tácticas del segundo tiempo

Efraín Juárez lamenta lesión de Alan Medina | Imago 7

Efraín Juárez compareció en conferencia de prensa tras la victoria de Pumas 4-2 ante Juárez en la jornada 16 de la Liga MX, en un partido donde su equipo logró revertir un marcador adverso. El técnico habló sobre el desarrollo del encuentro, los ajustes que realizó durante el juego y la respuesta de sus futbolistas para quedarse con los tres puntos.

El entrenador también abordó una situación médica de Alan Medina, al adelantar que podría perderse el resto del torneo por la fractura del tobillo sufrida durante el encuentro. “Seguramente esperar confirmación, pero muy probablemente tiene fractura, se pierde el torneo, pero bueno, espera confirmación. Eso en las siguientes horas, a lo mejor hasta mañana temprano, lo sabremos”, explicó, al tiempo que reconoció el impacto que representa la posible baja para el grupo.

Sobre el partido, Juárez analizó el desempeño de su equipo y señaló que, pese a no encontrar fluidez en el inicio, generaron opciones. “Un primer tiempo donde más allá que no encontramos esa circulación que pretendíamos, generamos. Sabíamos que ellos venían a una pelota parada, a una transición, dos goles son de transición”, comentó.

El técnico detalló que los cambios realizados en el segundo tiempo modificaron el rumbo del encuentro. “Cuando cambiamos, saco nueve, meto un volante como Rico entendíamos que nos estaba faltando una pieza más dentro del medio campo”, explicó. Además, destacó que incluso antes de la expulsión, el equipo ya mostraba señales de mejora: “Ya tenemos el partido 2-1, el equipo cada vez se sentía mejor”.

Juárez también resaltó decisiones puntuales durante el juego, como la inclusión de un defensor en labores ofensivas. “Metemos un central de nueve a Tony Leone, son esas cosas que realmente para nosotros, porque los vemos todos los días, sabemos para qué son nuestros jugadores”, señaló.

Además, reconoció el aporte de sus delanteros en el resultado final y el momento que atraviesan dentro del equipo. “Luego felicitar mucho a mis nueves, a Memo, a Robert que está en un momento imparable, Juninho, que te cuento que hoy más allá de todo también pensamos en el siguiente partido para cuidar piernas”, dijo, al destacar la gestión del plantel en un cierre de torneo con alta carga de partidos.

En cuanto al mensaje en el medio tiempo, el entrenador dejó claro que su enfoque no se centra únicamente en el resultado. “Yo no veo el resultado, yo veo el rendimiento del equipo. Si bien es cierto el primer tiempo no fue nuestro mejor tiempo, pero sí estábamos generando”, afirmó. Además, explicó la instrucción que dio al grupo: “Les dijimos que había que ajustar unas cosas, seguir haciendo lo que veníamos haciendo, corregir esas transiciones. El partido se va a abrir”.

El técnico también se refirió a la presencia de visores del City Football Group en el estadio, con quienes mantiene relación. “Me enteré que iban a venir, vinieron, estuvieron hoy amigos míos, me preguntaron por un par de jugadores tanto de fuerzas básicas como del primer equipo”, comentó.

Sobre el cierre del torneo, Juárez habló del próximo compromiso ante Pachuca y del momento que vive su equipo. “Hay que preparar el partido, va a ser un partido importante pensando en la última fecha”, dijo. También destacó el trabajo colectivo: “Estoy agradecido con mi cuerpo técnico, con mi staff… el trabajo que hacen ellos adentro”.

Finalmente, el entrenador reiteró que el objetivo es cerrar lo más arriba posible en la tabla. “Tratar de terminar lo más alto posible porque es importante cerrar en casa, no es obsesión, es el trabajo del día a día. Las cuentas se hacen al final”, concluyó.

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