Nicolás Larcamón descarta una posible alineación indebida de Cruz Azul ante Querétaro

El técnico de los Gallos Blancos, Esteban González, no quiso hablar del tema, aunque espera acontecimientos

Cruz Azul empató a un gol con Querétaro en su visita al Estadio La Corregidora. Sin embargo, podría perder el juego en la mesa, en caso de comprobarse una alineación indebida protagonizada por un integrante del staff médico celeste, quien habría estado en la banca durante el primer tiempo sin estar registrado oficialmente dentro del cuerpo médico, situación que Nicolás Larcamón descartó.

“No atiendo esos temas, estoy encomendado a la parte deportiva, pero en lo que respecta al campo de juego, no hubo alineación indebida, ninguna situación fuera del reglamento. Y respecto del staff, entiendo que hay un miembro que estaba a cargo de la parte de protocolo de paro cardíaco, ahí en la zona de protocolo de paro cardíaco”, señaló Larcamón en la conferencia de prensa, posterior al juego de la jornada 16 del Clausura 2026.

El técnico de la Máquina acepta que su equipo está atravesando por un momento complicado, en el que ya acumulan nueve partidos de manera consecutiva sin saber lo que es ganar.

“La verdad que es un momento claramente con una complejidad y una adversidad en cuanto a esos pequeños detalles que marcan los rumbos de los partidos, en donde lo único que tengo para decir es disculparnos con la afición, sobre todo disculparnos con este momento, pero el fútbol desconoce de mérito, el fútbol desconoce de producción, sino que conoce de contundencia, de concreción y hoy estamos en deuda con el tema de ser contundentes, no solamente en el área rival, sino también en nuestra área, porque hoy el gol de ellos es el fiel reflejo de un poco el momento que atravesamos. Pero bueno, así toca, así hay que afrontarlo, así hay que atravesarlo, y a sabiendas de que estamos, como te digo, recontra responsabilizados con dar respuestas inmediatas”, apuntó.

El estratega argentino habló sobre el respaldo del plantel y la exigencia de resultados: “Vuelvo a repetir, si yo sintiera que no hay ese respaldo, esa credibilidad, eso no es consuelo de tonto, claramente no es suficiente, sobre todo por la responsabilidad de las exigencias propias de un equipo como éste. Pero los últimos tres partidos, en términos de generación de juego, con mejores pasajes y con peores pasajes, la respuesta futbolística y actitudinal está, pero con eso no está alcanzando y tenemos que dar más, dar respuestas inmediatas porque nos queda un solo partido de fase regular y porque lo que se viene es ese famoso reinicio del nuevo torneo, un inicio con mucha más solvencia, con mucha mejor ejecución para que ese esfuerzo traslade un resultado favorable”.

Esteban González: “Hay que ver con el transcurso de las horas”

El técnico de los Gallos Blancos del Querétaro también fue cuestionado sobre la posible alineación indebida en la que habría incurrido Cruz Azul. Sin embargo, optó por no hablar del tema y sí esperar acontecimientos.

“En cuanto su segunda pregunta, la verdad que me sorprende un tema que no me compete. Hay que ver con el transcurso de las horas, pero la verdad que es un tema claramente que no me compete”, apuntó.

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