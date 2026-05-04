Polémica: ¿es justa la marcación del penal de Nathan Silva sobre Henry Martín?

Las Águilas igualaron el marcador tras el segundo penal señalado de Luis Enrique Santander contra los universitarios

Santander desata la polémica: doble penal salva al América. Imago 7

La polémica y los reclamos no se hicieron esperar, luego de que el árbitro Luis Enrique Santander señalara un segundo penal a favor de las Águilas del América en los minutos finales del duelo que Pumas de la UNAM ganaba en el Estadio Azteca con relativa comodidad para terminar igualando 3-3 en el juego de ida de los cuartos de final de la Liguilla por el título del Clausura 2026.

Con el 3-1 en contra, Santander marcó un primer penal por una falta de Adalberto Carrasquilla sobre Rodrigo Dourado en un tiro de esquina, tras la revisión del VAR. Esta decisión generó molestia en los jugadores auriazules, que terminaron por explotar tras la segunda marcación.

La acción se presentó al minuto 85, cuando Henry Martín cayó dentro del área y Santander volvió a señalar la pena máxima. El delantero recibió una patada en un intento de despeje de Nathan Silva. Alejandro Zendejas tomó el balón y convirtió el 3-3, desatando la locura en las gradas del Coloso de Santa Úrsula.

¡OTRO PENAL PARA EL AMÉRICA! ¡GOOOOL DE ZENDEJAS DESDE LOS ONCE PASOS! 🔥⚽



Terrible error de Pumas en el área. Zendejas anota desde el manchon penal #MasQueUnPartido pic.twitter.com/Oa7DDsN9w0 — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 4, 2026

Roberto García Orozco valida el penal

Tras la polémica, el exárbitro de la Liga MX, Roberto García Orozco, analizó la jugada y confirmó que el penal fue correctamente señalado a favor del América.

“Patada imprudente de Silva a Henry Martín. Santander, estando bien posicionado, aprecia correctamente la falta de tiro penal”, explicó el exsilbante en sus redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR