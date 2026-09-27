Tigres vs Puebla en vivo el partido de la jornada 10 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026 

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Tigres vs Puebla, en vivo

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido?

El contexto de la clasificación muestra a Puebla con 14 puntos y Tigres con siete, una diferencia que coloca a los visitantes en una situación distinta antes del encuentro. La Franja registra cuatro victorias, dos empates y tres derrotas después de nueve partidos, mientras los felinos tienen una victoria, cuatro empates y cuatro derrotas.

Tigres, además, afronta el encuentro con varias bajas señaladas en la información previa: Rodrigo Aguirre está con la selección de Uruguay, mientras Francisco Reyes, Jesús Angulo, Marcelo Flores, Marco Farfán, Osvaldo Rodríguez y Rômulo Zwarg aparecen fuera por lesión.

El partido representa una oportunidad para ambos clubes: Puebla busca mantenerse en la zona de clasificación y Tigres necesita sumar para abandonar la parte baja de la tabla; sin embargo, parece que el factor de la localía podría jugar a favor de los universitarios.

Antecedentes Tigres vs Puebla, marcadores y últimos resultados

Los últimos cinco enfrentamientos entre Tigres y Puebla presentan tres victorias para los regiomontanos, un empate y un triunfo de La Franja. Sin embargo, el antecedente más reciente favorece al conjunto poblano, que se impuso 3-1 en el Estadio Cuauhtémoc durante la Jornada 9 del Clausura 2026.

Los cinco resultados más recientes son:

Clausura 2026: Puebla 3-1 Tigres

Apertura 2025: Tigres 7-0 Puebla

Clausura 2025: Puebla 0-0 Tigres

Apertura 2024: Tigres 1-0 Puebla

Clausura 2024: Puebla 2-3 Tigres

El partido también tendrá el reencuentro de Emiliano Gómez y Guillermo Martínez con Puebla, ya que ambos futbolistas tuvieron una etapa con La Franja antes de incorporarse a Tigres.

Para Puebla, el desafío también pasa por terminar con la espera por una victoria como visitante ante los felinos. El conjunto poblano buscará aprovechar su posición en la tabla y el momento de Tigres para sumar tres puntos en San Nicolás de los Garza.

Alineaciones Tigres vs Puebla, al momento: así salen al partido

De acuerdo con las posibles alineaciones proporcionadas, Víctor Manuel Vucetich podría presentar a Tigres con Nahuel Guzmán en la portería; Javier Aquino, Rômulo Zwarg, Juan José Purata y Jesús Garza en defensa; César Araújo y Fernando Gorriarán en el mediocampo; Diego Lainez, Juan Brunetta y Marcelo Flores más adelantados, con Ángel Correa como delantero.

Tigres: Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Rômulo Zwarg, Juan José Purata, Jesús Garza; César Araújo, Fernando Gorriarán; Diego Lainez, Juan Brunetta, Marcelo Flores; Ángel Correa.

Puebla, dirigido por Gerardo Espinoza, tendría a Ricardo Gutiérrez como guardameta; Iker Moreno, Eduardo Navarro, Juan Pablo Vargas y Nicolás Díaz en la defensa; Luis Rey, Kevin Velasco, Carlos Baltazar, Alonso Ramírez y Édgar Guerra en el mediocampo, además de Ignacio Maestro Puch como referente ofensivo.

Puebla: Ricardo Gutiérrez; Iker Moreno, Eduardo Navarro, Juan Pablo Vargas, Nicolás Díaz; Luis Rey, Kevin Velasco, Carlos Baltazar, Alonso Ramírez, Édgar Guerra; Ignacio Maestro Puch.

¿A qué hora juega Tigres vs Puebla y dónde ver hoy 26 de septiembre?

El encuentro entre Tigres y Puebla comenzará a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Universitario. El compromiso será uno de los cuatro partidos de Liga MX programados para este sábado.

La transmisión en México estará disponible por Azteca 7, mientras que en internet podrá seguirse mediante Azteca Deportes.

¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!

Buenas tardes damas y caballeros. Tigres y Puebla se enfrentan este sábado 26 de septiembre en el Estadio Universitario, dentro de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX. El partido presenta a dos equipos con situaciones distintas en la clasificación: La Franja llega con 14 puntos y busca mantenerse en la zona de clasificación, mientras los felinos tienen siete unidades, y les urge un triunfo, y más ante su público.

Puebla llega después de empatar 1-1 ante Atlante en la Jornada 9, resultado que dejó al equipo con la necesidad de sumar para superar la barrera de los 14 puntos que alcanzó durante el torneo dirigido por José Manuel de la Torre. Tigres, por su parte, viene de caer ante FC Juárez y ocupa el 16to puesto de la clasificación.

No te pierdas las mejores acciones del duelo entre tigres y Puebla dentro de la jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.