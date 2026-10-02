Chivas vs América, en vivo el Clásico Nacional: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido amistoso

Gabriel Milito y Guillermo Almada afrontarán este partido amistoso con varias bajas, incluidas lesiones y jugadores en Selección Mexicana; aquí todos los detalles

Chivas vs América, ¿dónde ver el partido amistoso del Clásico Nacional ? | Imago7

¡Siguen los Clásicos en Estados Unidos! América y Chivas volverán a enfrentarse este domingo 4 de octubre de 2026 en una nueva edición del Clásico Nacional, ahora como parte de un partido amistoso durante la Fecha FIFA. El encuentro se disputará en el Oakland-Alameda County Coliseum, en California, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y servirá para que ambos equipos mantengan ritmo antes de retomar el Apertura 2026. Dos semanas antes, azulcremas y rojiblancos empataron 2-2 en la Liga MX.

Chivas llega al encuentro después de perder 2-0 ante Querétaro en la jornada 10, resultado que dejó al equipo de Gabriel Milito con 18 puntos. El Guadalajara afrontará el amistoso con hasta 11 ausencias: Bryan González y Miguel Tapias permanecen en recuperación, mientras que Raúl Rangel, Diego Campillo, Luis Romo, Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Roberto Alvarado, Ángel Chávez, Samir Inda y Sebastián Liceaga fueron convocados con selecciones nacionales.

América, por su parte, llega después de empatar 0-0 contra Cruz Azul en otro amistoso disputado durante la Fecha FIFA, celebrado en San Diego. Guillermo Almada también tendrá bajas: Israel Reyes, Isaías Violante, Dagoberto Espinoza, Alejandro Cárdenas y Óscar Perea se encuentran con sus respectivas selecciones.

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El Clásico de Oakland será el segundo enfrentamiento entre ambos clubes en menos de un mes. En el choque del Apertura 2026, Chivas tomó ventaja 2-0 con goles de Bryan González y Ricardo Marín, pero América empató 2-2 gracias a un doblete de Miguel Borja en la segunda mitad.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chivas vs América, partido amistoso? Fecha y horario

El América vs Chivas se jugará este domingo 4 de octubre de 2026 en el Oakland-Alameda County Coliseum de Oakland, California. El partido dará inicio en punto de la 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Chivas vs América, partido amistoso: ¿Dónde ver en vivo el Clásico Nacional?

El Clásico Nacional entre Chivas y América se podrá ver a través de ViX Premium, Prime Video y Layvtime. Estas opciones corresponden a transmisión vía streaming y pueden estar sujetas a ajustes de programación antes del inicio del encuentro.

¿Cuáles son las alineaciones para el Chivas vs América, el Clásico Nacional?

Las alineaciones oficiales se conocerán minutos antes del partido, pero debido a las bajas de ambos equipos ya existen posibles onces para el encuentro:

Chivas: Óscar Whalley, Luis Rey, Omar Govea, Brian Gutiérrez, Richy Ledezma, Efraín Álvarez, Kevin Castañeda, Daniel Aguirre, Fernando González, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín.