Memote Martínez se estrena como goleador con Tigres en triunfo sobre Santiago FC

El equipo universitario venció 3-0 a su rival de la Liga Premier en un amistoso durante la Fecha FIFA, con doblete del exjugador de Pumas

El delantero marca sus primeros tantos como tigre | @TigresOficial

Tigres aprovechó la pausa por la Fecha FIFA para mantener ritmo de competencia y consiguió una victoria de 3-0 sobre Santiago FC, equipo de la Liga Premier, en un partido amistoso disputado este viernes 2 de octubre en el Centro de Entrenamiento Tigres (CET). Guillermo ‘Memote’ Martínez fue protagonista con dos anotaciones, mientras que Juan Brunetta completó el marcador.

El encuentro representó además el estreno goleador de Martínez con la camiseta de Tigres, aunque sus primeras anotaciones llegaron en un duelo de preparación y no cuentan para sus registros oficiales. El delantero mexicano había llegado procedente de Pumas en septiembre, durante las últimas horas del mercado de fichajes del Apertura 2026.

Víctor Manuel Vucetich utilizó el compromiso para mantener en actividad a su plantel durante la pausa del campeonato. El partido se disputó en dos tiempos de 35 minutos y comenzó alrededor de las 8:30 horas, después de las fuertes lluvias registradas durante la noche del jueves y madrugada del viernes en la zona de San Nicolás de los Garza.

Memote Martínez firma sus primeros goles con Tigres

La ofensiva felina resolvió el encuentro desde la primera parte. Memote Martínez anotó por partida doble y Brunetta agregó el tercer tanto, por lo que Tigres construyó el 3-0 antes de llegar al segundo periodo. El marcador ya no volvió a modificarse durante el resto del ensayo.

La actuación significó un paso más en la adaptación de Martínez, quien llegó a Nuevo León para ampliar las opciones en el centro del ataque. El mexicano tomó el lugar de Rodrigo Aguirre en el ensayo, debido a que el uruguayo se encuentra concentrado con su selección durante esta Fecha FIFA.

Vucetich presentó una formación cercana a la que ha utilizado en encuentros recientes. Nahuel Guzmán estuvo en la portería, mientras Alan Franco, Joaquim Pereira, Rafael Guerrero y Mauro Lainez integraron la línea defensiva. César Araújo y Fernando Gorriarán ocuparon el mediocampo, con Diego Lainez, Emiliano Gómez, Brunetta y Memote entre las alternativas ofensivas.

El amistoso también permitió que Emiliano Gómez sumara minutos desde el inicio, en momentos en los que el cuerpo técnico trabaja para integrar a las incorporaciones que llegaron durante la parte intermedia del Apertura 2026. Tigres utilizó el partido para ensayar movimientos y variantes antes de retomar su calendario oficial.

Tigres prepara su regreso a la Liga MX ante Toluca

El conjunto de Nuevo León afrontó el compromiso con varias ausencias por convocatorias internacionales. Además de Aguirre con Uruguay, Diego Sánchez se encuentra con México sub 23; Henrique Simeone y Diego Ramírez, con México sub 20; y Jaidyn Contreras, con Estados Unidos sub 20.

Tras el triunfo frente a Santiago FC, Tigres continuará su preparación en el CET. El plantel entrenará este sábado, descansará el domingo y desde el lunes enfocará su trabajo en Toluca, rival al que recibirá el próximo viernes 9 de octubre en el Estadio Universitario.

El amistoso dejó como principal noticia la aparición goleadora de Guillermo Martínez. Después de llegar a Tigres en septiembre y buscar su primera anotación con el club durante sus apariciones en Liga MX, Memote encontró la portería por primera vez con los colores felinos, aunque tendrá que trasladar esa producción a los partidos oficiales cuando se reanude el Apertura 2026.