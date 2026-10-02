Liga MX cumple 20 años en la Campaña Rosa: estas serán las acciones contra el cáncer de mama

La iniciativa rosa estará presente en 104 partidos y llevará unidades móviles de mastografía a distintos estadios del país

El futbol mexicano volverá a utilizar sus principales competencias como una plataforma para impulsar la detección oportuna del cáncer de mama durante octubre de 2026. La Liga MX anunció que, por vigésimo año consecutivo, se suma a la denominada Campaña Rosa, iniciativa que tendrá presencia tanto en el torneo varonil como en la Liga MX Femenil y la Liga de Expansión MX, con diferentes acciones dentro y fuera de los estadios.

La edición de este año abarcará un total de 104 partidos entre las tres categorías, por lo que durante las próximas semanas los aficionados comenzarán a encontrar elementos relacionados con la campaña en diferentes encuentros del fútbol mexicano. El objetivo será mantener presente un mensaje enfocado en la sensibilización y en la importancia de detectar la enfermedad en etapas tempranas, después de dos décadas de colaboración del futbol profesional con esta iniciativa.

La presentación de la campaña se realizó en las instalaciones de FUCAM y contó con la participación de Mikel Arriola. Uno de los puntos centrales será acercar estudios de mastografía a las asistentes a los estadios, para lo cual se contempla la instalación de 10 unidades médicas móviles de FUCAM en diferentes inmuebles. Cada una tendrá capacidad para realizar hasta 70 mastografías por jornada.

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La presencia de estas unidades permitirá trasladar parte de la campaña directamente hacia las sedes de los partidos. FUCAM explica que sus unidades móviles funcionan como centros de detección equipados con mastógrafos digitales, cuyo propósito es acercar este tipo de estudios a distintas comunidades. La institución señala además que la mastografía es un estudio utilizado para identificar lesiones mamarias y forma parte de las herramientas de detección oportuna.

Además de las acciones médicas, sobre el terreno de juego también habrá modificaciones visibles durante los 104 encuentros incluidos en la campaña. Las porterías tendrán redes alusivas a la iniciativa, mientras los banderines de tiro de esquina y los gafetes de los capitanes incorporarán elementos distintivos. Los partidos también se disputarán con un balón rosa que llevará un parche especial, con lo que el mensaje estará presente desde el inicio hasta el final de cada encuentro.

Otro de los componentes será la participación de personas sobrevivientes de cáncer de mama como embajadoras y embajadores en los partidos. Su presencia formará parte de las actividades organizadas alrededor de las tres competencias y permitirá que la campaña no se limite a cambios visuales en las canchas, sino que incluya testimonios vinculados directamente con el proceso de detección, atención y tratamiento de la enfermedad.

La campaña llega en un mes identificado internacionalmente con la sensibilización sobre el cáncer de mama. En México, FUCAM mantiene programas de detección y señala que realiza más de 70 mil mastografías cada año, además de desarrollar más de 280 jornadas de detección. La institución cuenta con atención especializada y unidades en diferentes estados del país, además de su hospital ubicado en la Ciudad de México.

De esta manera, Liga MX, Liga MX Femenil y Liga de Expansión MX compartirán durante octubre una misma campaña después de alcanzar 20 años de participación. Entre los 104 partidos, las unidades móviles, el balón rosa y la presencia de sobrevivientes, el fútbol mexicano buscará ampliar el alcance del mensaje sobre detección oportuna del cáncer de mama y aprovechar la asistencia a los estadios para acercarlo a un mayor número de personas.