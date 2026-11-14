Querétaro vs Monterrey en vivo: ¡Listas las alineaciones!

Gallos y Rayados disputan un duelo pendiente que puede cambiar la lucha por la Liguilla, con la Pandilla afectados por siete bajas y los de Querétaro urgidos de puntos

Querétaro vs Monterrey, sigue el partido en vivo | Claro Sports

Alineaciones Querétaro vs Monterrey, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Estas son las alineaciones del partido de esta tarde

Querétaro: Allison, Abascia, Reyes, Villanueva, Parra, García, Benito, Gimenez, Arellano, Ávila y Coronel

Allison, Abascia, Reyes, Villanueva, Parra, García, Benito, Gimenez, Arellano, Ávila y Coronel Monterrey: Andrada, Chávez, Arteaga, Guzmán, Aceves, Ocampos, Rossi, Aguirre, Garza, Pineda y De la Rosa

¿A qué hora juega Querétaro vs Monterrey y dónde ver hoy 14 de noviembre la jornada 7 de la Liga MX 2026?

El partido entre Querétaro y Monterrey se disputará este sábado 14 de noviembre a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio La Corregidora. El compromiso corresponde a la jornada 7 del Apertura 2026 y fue reprogramado debido a la participación de los Rayados en la Leagues Cup. La transmisión estará disponible en FOX One y FOX+, mientras que en Claro Sports podrás consultar las incidencias más importantes, goles y resultado del encuentro.

Antecedentes Querétaro vs Monterrey, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Monterrey mantiene una ventaja histórica sobre Querétaro en los torneos cortos de la Liga MX. Ambos clubes se han enfrentado en 42 ocasiones, con un balance de 24 victorias para los Rayados, ocho triunfos de los Gallos Blancos y 10 empates. Además, el equipo regiomontano acumula nueve enfrentamientos consecutivos sin perder ante los queretanos, con seis victorias y tres igualadas.

Monterrey 4-0 Querétaro | Clausura 2026

Querétaro 0-1 Monterrey | Apertura 2025

Querétaro 2-4 Monterrey | Clausura 2025

Monterrey 2-1 Querétaro | Apertura 2024

Monterrey 1-1 Querétaro | Clausura 2024

La última victoria de Querétaro frente a Monterrey se registró en el Apertura 2021, por lo que los Gallos buscarán terminar con una racha de más de cinco años sin derrotar a los Rayados. Por su parte, el conjunto regiomontano intentará extender su dominio y mantener sus posibilidades de alcanzar la Liguilla.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Monterrey parte como favorito para ganar el encuentro ante Querétaro, de acuerdo con los momios publicados por caliente.mx este 14 de noviembre. Pese a las ausencias que presenta el conjunto regiomontano, las cuotas favorecen a los dirigidos por Matías Almeyda, quienes también cuentan con mejores antecedentes en los enfrentamientos directos.

Victoria de Querétaro: +285

+285 Empate: +250

+250 Victoria de Monterrey: +107

Querétaro vs Monterrey, en vivo

La pelea por los últimos boletos a la Liguilla del Apertura 2026 continúa este sábado 14 de noviembre durante la Fecha FIFA con el enfrentamiento entre Querétaro y Monterrey, correspondiente al partido pendiente de la jornada 7 de la Liga MX. El Estadio La Corregidora será el escenario de un compromiso que puede modificar las posiciones de la tabla general, debido a que ambos equipos necesitan sumar tres puntos para mantenerse en la lucha por un lugar entre los ocho clasificados a los cuartos de final.

Los Gallos Blancos llegan en el duodécimo puesto con 20 puntos, después de acumular cinco derrotas consecutivas, mientras que los Rayados ocupan la décima posición con 21 unidades. El conjunto regiomontano tampoco atraviesa su mejor momento, pues registra tres partidos sin ganar, incluido el 4-0 sufrido ante Toluca en la jornada 16. Una victoria permitiría a Monterrey alcanzar los 24 puntos y colocarse provisionalmente en la séptima posición, mientras que Querétaro podría llegar a 23 unidades y recuperar terreno en la clasificación.

Matías Almeyda afrontará el compromiso con siete bajas en Monterrey, entre las que destacan Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona, Hugo Cuypers e Iker Fimbres, convocados por sus selecciones nacionales. También estarán ausentes Carlos Salcedo y Óliver Torres por suspensión, además de Uros Djurdjevic y Stefan Medina por problemas físicos. Con este panorama, Rayados deberá modificar su alineación para intentar conseguir una victoria que lo acerque a la fase final del campeonato mexicano. Sigue nuestro minuto a minuto para conocer las alineaciones, goles, mejores jugadas y resultado del Querétaro vs Monterrey.