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Posibles alineaciones del Atlético Bucaramanga vs Fortaleza por la Liga BetPlay 2026-II

Publicado por Camilo Robles Vento

Conozca la hora, el canal y las alineaciones para el duelo entre Atlético Bucaramanga y Fortaleza en el Américo Montanini.

Alineaciones Bucaramanga vs Fortaleza por la Liga BetPlay
Alineaciones Bucaramanga vs Fortaleza por la Liga BetPlay | Claro Sports

Atlético Bucaramanga recibe a Fortaleza por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II, la última de la fase del todos contra todos. El cuadro ‘leopardo’ necesita los tres puntos para ver si le alcanza para quedarse con el segundo puesto de la tabla y obtener el punto invisible para los cuadrangulares. Su rival por su parte no tiene ninguna chance y solo juega para cumplir con el calendario.

Posible alineación de Atlético Bucaramanga para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Bucaramanga: Cristopher Fiermarin; José Ortiz, Carlos Romaña, José García; Aldair Gutiérrez, Aldair Zarate, Félix Charrupí, Leandro Flores; Émerson Batalla, Fabián Sambueza y Bradon Caicedo. D.T.: Pablo Peirano.

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Posible alineación de Fortaleza para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Fortaleza: Williams Barlasina; Joan Cajares, Yesid Díaz, David Ramírez Pisciotti, Santiago Cuero; Leonardo Pico, Santiago Vivas, Edwin Cabezas, Sebastián Navarro; Mariano Vázquez y Franco Pulicastro. D.T.: Diego Arias.

¿Cómo y dónde ver a Atlético Bucaramanga vs Fortaleza por la Liga BetPlay 2026-II?

El partido entre el equipo bumangués y el bogotano, correspondiente a la fecha 19 del torneo finalización, comenzará sobre las 3:30 p.m. este sábado 14 de noviembre y se juega en el Américo Montanini. Por otra parte, puede seguir el cotejo por medio de la página web de Win Sports y por su plataforma de suscripción de Win Play. Otra opción es consultar con su cableoperador para ver si por algún otro canal lo van a emitir.

Últimos cinco partidos de Atlético Bucaramanga

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Últimos cinco partidos de Fortaleza

  • 06.11.2026 | Fortaleza 0-3 Independiente Medellín | Fecha 18.
  • 02.11.2026 | Águilas Doradas 1-0 Fortaleza | Fecha 17.
  • 29.10.2026 | América de Cali 2-1 Fortaleza | Fecha 5.
  • 25.10.2026 | Fortaleza 1-1 Deportivo Cali | Fecha 16.
  • 20.10.2026 | Internacional de Bogotá 2-1 Fortaleza | Fecha 15.

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