Posibles alineaciones del Atlético Bucaramanga vs Fortaleza por la Liga BetPlay 2026-II

Conozca la hora, el canal y las alineaciones para el duelo entre Atlético Bucaramanga y Fortaleza en el Américo Montanini.

Alineaciones Bucaramanga vs Fortaleza por la Liga BetPlay | Claro Sports

Atlético Bucaramanga recibe a Fortaleza por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II, la última de la fase del todos contra todos. El cuadro ‘leopardo’ necesita los tres puntos para ver si le alcanza para quedarse con el segundo puesto de la tabla y obtener el punto invisible para los cuadrangulares. Su rival por su parte no tiene ninguna chance y solo juega para cumplir con el calendario.

Posible alineación de Atlético Bucaramanga para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Bucaramanga: Cristopher Fiermarin; José Ortiz, Carlos Romaña, José García; Aldair Gutiérrez, Aldair Zarate, Félix Charrupí, Leandro Flores; Émerson Batalla, Fabián Sambueza y Bradon Caicedo. D.T.: Pablo Peirano.

Posible alineación de Fortaleza para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Fortaleza: Williams Barlasina; Joan Cajares, Yesid Díaz, David Ramírez Pisciotti, Santiago Cuero; Leonardo Pico, Santiago Vivas, Edwin Cabezas, Sebastián Navarro; Mariano Vázquez y Franco Pulicastro. D.T.: Diego Arias.

¿Cómo y dónde ver a Atlético Bucaramanga vs Fortaleza por la Liga BetPlay 2026-II?

El partido entre el equipo bumangués y el bogotano, correspondiente a la fecha 19 del torneo finalización, comenzará sobre las 3:30 p.m. este sábado 14 de noviembre y se juega en el Américo Montanini. Por otra parte, puede seguir el cotejo por medio de la página web de Win Sports y por su plataforma de suscripción de Win Play. Otra opción es consultar con su cableoperador para ver si por algún otro canal lo van a emitir.

Últimos cinco partidos de Atlético Bucaramanga

08.11.2026 | Jaguares 0-4 Atlético Bucaramanga.

02.11.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 Atlético Nacional.

30.10.2026 | Atlético Bucaramanga 2-1 Deportivo Pasto.

26.10.2026 | Santa Fe 2-1 Atlético Bucaramanga.

23.10.2026 | Boyacá Chicó 1-0 Atlético Bucaramanga.

Últimos cinco partidos de Fortaleza

06.11.2026 | Fortaleza 0-3 Independiente Medellín | Fecha 18.

02.11.2026 | Águilas Doradas 1-0 Fortaleza | Fecha 17.

29.10.2026 | América de Cali 2-1 Fortaleza | Fecha 5.

25.10.2026 | Fortaleza 1-1 Deportivo Cali | Fecha 16.

20.10.2026 | Internacional de Bogotá 2-1 Fortaleza | Fecha 15.

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