Cúcuta Deportivo vs Jaguares, en vivo la Liga Betplay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 19

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Cúcuta Deportivo y Jaguares por la fecha 19 en el Estadio General Santander.

Cúcuta Deportivo vs Jaguares, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega Cúcuta Deportivo vs Jaguares y dónde ver en vivo hoy 14 de noviembre de 2026?

El partido entre el equipo cucuteño y el costeño, correspondiente a la fecha 19 del torneo finalización, comienza a las 3:30 p.m. según el cronograma de la Dimayor. La transmisión por televisión del cotejo está a cargo de Win Sports + y si no lo desea ver por ahí, la alternativa es vía online a través de Win Play.

Alineaciones Cúcuta Deportivo vs Jaguares: así salen a la fecha 19 de la Liga Betplay 2026-II

Cúcuta: Por confirmar.

Por confirmar. Jaguares: Por confirmar.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 19 de Liga Betplay 2026?

No hay duda alguna de que hay un claro favorito para el juego de la decimonovena jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Cúcuta Deportivo tiene la primera opción de quedarse con los tres puntos de su enfrentamiento ante Jaguares. Pues, los ‘motilones’ aún están en la pelea por clasificarse a los cuadrangulares semifinales del segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano. Mientras que, el conjunto costeño ya firmó su descenso a la Segunda División.

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