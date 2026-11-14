Xelajú vs Guastatoya en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Xelajú vs Guastatoya, en vivo.(Clarosports)

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Xelajú y Guastatoya, válido por la jornada 20 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El equipo de Roberto Hernández llega a este cotejo con el objetivo de lograr una victoria que no solo le garantice el boleto a la siguiente ronda, sino que le permita pelear por un lugar en semifinales, mientras que la visita cayó en una racha dura tras un inicio a toda máquina, y viene de ganarle a Suchi.

Xelajú MC y Guastatoya se enfrentan en un duelo directo que puede cambiar la pelea por el pase a semifinales delApertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El compromiso de la jornada 20 encuentra a ambos equipos con 31 puntos y la oportunidad de tomar ventaja sobre un rival con el que comparten objetivo. Los Superchivos buscarán hacerse fuertes ante su afición para prolongar su buen momento, mientras que el Pecho Amarillo llega con confianza renovada después de reencontrarse con la victoria mediante una goleada.

Xelajú MC ocupa el tercer lugar con 31 unidades, producto de nueve triunfos, cuatro empates y seis derrotas. El equipo de Roberto Hernández viene de vencer 1-0 a Cobán Imperial como visitante y acumula tres victorias en sus últimos cuatro encuentros, una cosecha que le permitió escalar posiciones en un tramo decisivo del campeonato. Los Superchivos quieren aprovechar ese impulso para quedarse con uno de los dos boletos directos a semifinales y saben que vencer a un competidor inmediato fortalecería sus aspiraciones antes del cierre de la fase regular.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Xelajú vs Guastatoya hoy 14 d enoviembre de 2026?

El encuentro entre Xelajú MC y Guastatoya será el sábado 14 de noviembre a las 15:00 horas en el estadio Mario Camposeco y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Xelajú vs Guastatoya para la jornada 20, al momento

Xelajú MC: Rubén Silva; Javier González, Kevin Ruiz, Ernesto Monreal, Erick González; Yilton Díaz, Juan Cardon,a Elmer Cardoza, Yair Jaén; Steven Cárdenas y Diego Casas. DT: Roberto Hernández.

Guastatoya: Rubén Escobar; Andy Contreras, Emanuel Yori, Wilson Pineda, Denilson Sánchez; Herberth Morales, Marlon Sequén, Bryan Lemus; Ariel Lon, José Almanza; y Víctor Ávalos. DT: Martín García.

Antecedentes del Xelajú vs Guastatoya y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Xelajú MC y Guastatoya:

13 de septiembre de 2026 | Guastatoya 2-1 Xelajú MC | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 28 de marzo de 2026 | Xelajú MC 1-1 Guastatoya | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 7 de febrero de 2026 | Guastatoya 1-0 Xelajú MC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 26 de octubre de 2025 | Guastatoya 1-2 Xelajú MC | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 17 de agosto de 2025 | Xelajú MC 5-0 Guastatoya | Torneo Apertura 202

Te puede interesar