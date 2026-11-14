Atlético Nacional vs Once Caldas, en vivo la Liga BetPlay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 19

El Verdolaga ya aseguró el primer lugar en la tabla de posiciones, pero deberá cumplir con el segundo enfrentamiento de tres ante los Albos.

Atlético Nacional vs Once Caldas, en vivo | Claro Sports

Finaliza la instancia regular de la Liga BetPlay 2026-II. Atlético Nacional, sin ningún afán ni presión, será local frente a Once Caldas para cumplir con el calendario y afrontar con buenas sensaciones los cuadrangulares semifinales. Luego de asegurar el primer puesto y tener la Copa Libertadores en el bolsillo (por reclasificación), igual tendrá a un rival cargado de necesidades. Depende de sí mismo el Blanco Blanco, pero una derrota podría dejarlo mal parado.

¿A qué hora juega Atlético Nacional vs Once Caldas y dónde ver en vivo hoy 14 de noviembre de 2026?

Este duelo, válido por la fecha 19, tendrá su pitazo inicial sobre las 3:30 p.m. (hora COL), simultáneamente con otros seis partidos en la última fecha.

Alineaciones Atlético Nacional vs Once Caldas: así salen a la fecha 19 de la Liga Betplay 2026 II

Atlético Nacional: Por confirmar

Once Caldas: Por confirmar

¿Quién es favorito para ganar la fecha 19 de Liga Betplay 2026?

El partido tiene en la previa a Atlético Nacional como favorito a llevarse los tres puntos. Cabe recordar que ambos se ven las caras en las semifinales de Copa BetPlay, donde van igualados 1-1 tras el bautismo de gol de James Rodríguez en el Palogrande de Manizales. Sin embargo, toda la carga va hacia el Blanco Blanco, que se juega la clasificación en una plaza difícil.

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