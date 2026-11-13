Walter Erviti confirma la continuidad de Matías Almeyda en Monterrey

Con la Liguilla todavía en juego, la directiva albiazul evalúa a los jugadores y mantiene firme su respaldo a Almeyda

Almeyda durante el Apertura 2026 con Rayados | Imago7

Los Rayados se juegan la Liguilla en esta recta final del Apertura 2026, instancia en donde ya han analizado las falencias de cara al siguiente año, dejando en claro que el único estable en el proyecto es Matías Almeyda.

Walter Erviti, director deportivo albiazul, destacó que estos últimos encuentros del certamen son gran oportunidad de evaluar futbolistas, con fines a complementar el proceso del “Pelado”.

“Para nosotros como directiva es una buena oportunidad para evaluar quién está a la altura y quién no. Estos partidos tienen que demostrar que Monterrey es un club con autoridad, que tiene jugadores con experiencia, que están a la altura de la jerarquía de este club, acá el único que está seguro para el semestre que viene es el entrenador. Nuestro entrenador es la persona más importante del proyecto y es quien nos acompaña para poder llevar adelante el día a día. El resto, día a día, está en evaluación porque nosotros necesitamos elevar la vara de la exigencia de este club”, comentó.

Bajo esta misma línea, reconoció que habrá más fichajes para el Clausura 2027 que ayuden al proyecto con la finalidad de ser mejores y obtener el ansiado título.

“Queremos ser los mejores, que nuestra institución sea la mejor, queremos que nuestra gente se sienta identificada, para eso necesitamos los mejores jugadores que podamos encontrar y vamos a trabajar mucho. El margen de error es muy chiquito. Nosotros no podemos errar en incorporaciones, en reforzar al equipo, en acompañar a nuestro entrenador. Porque nosotros tenemos un entrenador de élite, de jerarquía, que ha apoyado este proyecto, se ha comprometido y nosotros tenemos que estar a la altura”, expresó.

Por último, Erviti confirmó la renovación de Óliver Torres con la plantilla; mientras que a Carlos Salcedo le han ofrecido una extensión de vínculos, la cual parece marchar por buen camino, pese a no tener el nivel que esperan del defensor.

“Óliver ha sido renovado. A Carlos le hemos ofrecido su renovación porque creemos que si bien no está en el rendimiento que nosotros esperamos que tenga, sí es un líder dentro del vestuario. Carlos ha mostrado durante su carrera un alto nivel de jerarquía y nosotros creemos que Carlos puede volver a recuperar su nivel en un club que le pueda brindar el contexto de seguridad que él necesita”, finalizó.

El español renovó hasta 2028, por su parte, la oferta hacia el zaguero también sería por dos años. Cabe destacar que ambos terminan acuerdos este diciembre del 2026.