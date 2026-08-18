Revelan el motivo por el que Almada tiene borrado a la ‘Pantera’ Zúñiga en América

A pesar de ya haber sido campeón de goleo en el fútbol mexicano, la ‘Pantera’ Zúñiga no ha tenido actividad ni minutos con Guillermo Almada en el América. Esta es la razón.

Almada tiene prácticamente borrado a la Pantera | Imago 7

La era de Guillermo Almada como entrenador del América ha empezado de la mejor forma. El estratega uruguayo tiene a las Águilas como líderes del torneo de Apertura 2026 de la Liga MX gracias a los 10 puntos que han sumado con tres victorias y un empate en los cuatro encuentros que han disputado, mientras que cumplieron en Leagues Cup, y están instalados en los cuartos de final del certamen, donde se medirán ante Columbus Crew.

Sin embargo, pese al buen funcionamiento que ha encontrado Almada, tiene prácticamente borrado a la Pantera Zúñiga, quien no ha contado con participación bajo su mando y, hasta ahora, no se espera que eso vaya a cambiar. En la liga, fue suplente en el arranque de la campaña ante Querétaro y, después, no fue convocado frente al Atlante, Santos Laguna y ahora San Luis. El colombiano, que ya ha sido campeón de goleo en México, vive una mala racha.

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